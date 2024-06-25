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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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В Казахстане открылось трансферное окно. Ожидаются звезды

В Казахстане открылось трансферное окно. Ожидаются звезды
©КФФ

Сегодня, 25 июля, в Казахстане официально открылось летнее трансферное окно. Начался второй регистрационный период для профессиональных футбольных клубов, сообщают Vesti.kz.

Таким образом, клубы могут делать изменения в составах вплоть до 30 июля.

"Ожидается приезд нескольких высококлассных легионеров. Начиная с сегодняшнего дня и по 30 июля казахстанских футбольные клубы могут заявлять новых игроков. Разумеется, в летнее ТО не будет массового наплыва иностранцев. Но те, что приедут будут более или менее высокого класса. В том числе и несколько условных звезд", - пишет телеграм-канал "Серый CARDINAL".
 

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Метки:
Футбольные трансферы КПЛ Футбол

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