Талгат Байсуфинов вновь возглавит сборную Казахстана. Подробности

Известный специалист Талгат Байсуфинов будет тренировать легенд сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ордабасы" по случаю завоевания первого в истории чемпионского титула в КПЛ решил провести товарищеский матч с участием ветеранов клуба и сборной Казахстана. Игра состоится 5 ноября на стадионе имени Мунайтпасова в Шымкенте.

В состав легенд сборной Казахстана войдут такие игроки, как Давид Лория, Мурат Тлешев, Самат Смаков, Улан Конысбаев, Елдос Ахметов, Жамбыл Кукеев, Максим Жалмагамбетов, Али Алиев и другие.

"Ордабасы" усилится следующими игроками: Танат Нусербаев, Улугбек Асанбаев, Азат Нургалиев, Фархатбек Ирисметов, Олег Воскобойников, Самат Отарбаев, Кайрат Аширбеков и многими другими.

Напомним, "Ордабасы" в предпоследнем туре КПЛ выиграл у "Шахтера" и завоевал золото чемпионата. Ранее команда побеждала в кубках и Суперкубке Казахстана. В будущем сезоне "Ордабасы" впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионов.

Напомним, Талгат Байсуфинов ранее дважды приходил в сборную Казахстана. При нем команда выступала в квалификациях чемпионата мира и Европы.