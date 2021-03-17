Ставка на Тунгышбаева. Полузащитник "Ордабасы" претендует на место в основе сборной Казахстана

Полузащитник "Ордабасы" Еркебулан Тунгышбаев является одним из главных кандидатов на одну из атакующих позиций в сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. В межсезонье футболист покинул "Кайрат" и вернулся в родной клуб.

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов, вероятно, будет применять схему в три центральных защитника в ближайших матчах отбора ЧМ-2022 против Франции и Украины. В атакующей линии у нашей команды опять же предполагается три игрока. Одним из них наверняка станет Бахтиер Зайнутдинов, на роль центрального нападающего претендуют несколько футболистов, а вот еще одним вингером/инсайдом может стать как раз Тунгышбаев. Тренерский штаб сборной высоко котирует качества полузащитника "Ордабасы" и пока он является фаворитом на эту позицию в сборной. В целом, в связи с потерей Бауыржана Исламхана, в сборной явно существует дефицит в амплуа креативного атакующего полузащитника.

Тунгышбаев пока не провел ни одного официального матча в этом году, поскольку стартовую игру "Ордабасы" в чемпионате Казахстана - 2021 с "Кызыл-Жаром" перенесли на другую дату. 20 марта шымкентский клуб сыграет против карагандинского "Шахтера".

Напомним, что минувшие два сезона Тунгышбаев провел в составе "Кайрата", но так и не стал игроком основы в алматинском клубе, суммарно сыграв лишь 24 матча в чемпионате Казахстана и ни разу не отличившись. За сборную Казахстана 26-летний игрок в последний раз выступал в 2018 году в матче Лиги наций против Латвии.

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