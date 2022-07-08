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Статусные конкуренты и потенциальное преимущество. Что ждет Алипа во втором сезоне за "Зенит"

Статусные конкуренты и потенциальное преимущество. Что ждет Алипа во втором сезоне за "Зенит"
©ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип начинает новый сезон в составе "Зенита" и на этот раз его ждет тяжелая борьба за место в основе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, с кем предстоит конкурировать воспитаннику "Кайрата" и как на его игру реагируют эксперты. 

Если прошлый сезон для казахстанца прошел в обстоятельствах, когда профильных центральных защитников у "Зенита" осталось ровно двое - сам Нуралы и Дмитрий Чистяков, то будущий чемпионат обещает стать настоящим испытанием для 22-летнего игрока. 

Для этого есть причины. Первая - возвращение после травмы Деяна Ловрена. Статусный и очень дорогой центрбек, который должен будет играть, тем более, хорват проявил лояльность и остался в клубе, несмотря на давление извне.  

Вторая потенциальная проблема для Алипа - подписание бразильца Родригао. Теперь уже экс-защитник "Сочи" выдал отличный сезон в РПЛ и по различным метрикам входит в тройку лучших центрбеков лиги. В частности, Родригао отлично продвигает мяч и может взять на себя часть функций ушедшего Ярослава Ракицкого. 

Два топ-конкурента на позицию - это уже ощутимо. Вот что думает о нынешней ситуации в центре обороны "Зенита" российский журналист Александр Дорский (телеграм-канал Open the Doors): 

"То есть при схеме с двумя центральными защитниками "Зенит" получает Чистякова, Родригао и Ловрена, для которых правый центральный – приоритетная позиция, и только Алипа – на левого центрального. При этом по индивидуальным оборонительным качествам Алип всем сильно уступает. 

Родригао провел очень качественный сезон – вероятно, теперь в "Зените" оказались два центральных лучших защитника РПЛ-2021/22. Но он не даст "Зениту" абсолютно новых качеств по сравнению с теми, кто уже есть в составе". 

Таким образом, Алип по-прежнему единственный левоногий центрбек в "Зените", это его плюс, но в топ-матчах велика вероятность, что будут играть два правоногих, и тот же Родригао на данный момент выглядит более предпочтительным вариантом для Семака. 

Нуралы определенно вырос в "Зените", но это чемпион страны и требования высочайшие. Именно поэтому даже казахстанские тренеры отмечают, что игроку будет непросто в предстоящем сезоне. 

В частности, Григорий Бабаян отметил следующее: 

"У него есть все качества, чтобы играть в РПЛ. Да, в "Зените" в стартовом составе под задачи - это сложно, поскольку там высочайшая конкуренция. Но в любом другом российском клубе он способен играть постоянно. ЦСКА? Да, в том числе там". 

В предсезонке Алип провел три матча и в последним из них (с "Црвеной Звездой") отыграл почти все 90 минут. Кроме того, казахстанец попал в символическую сборную товарищеского турнира, где также выступали "Сочи", "Пари НН" и ЦСКА.

Российские СМИ предполагают, что Алип сыграет в основе и в предстоящей битве со "Спартаком" за Суперкубок России. Если так произойдет, то защитнику сборной Казахстана необходимо сыграть на топ-уровне, дабы сохранить место в старте. 

Фото: ФК "Зенит"©

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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Метки:
Зенит Алип Нуралы Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу

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