Статусные конкуренты и потенциальное преимущество. Что ждет Алипа во втором сезоне за "Зенит"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип начинает новый сезон в составе "Зенита" и на этот раз его ждет тяжелая борьба за место в основе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, с кем предстоит конкурировать воспитаннику "Кайрата" и как на его игру реагируют эксперты.

Если прошлый сезон для казахстанца прошел в обстоятельствах, когда профильных центральных защитников у "Зенита" осталось ровно двое - сам Нуралы и Дмитрий Чистяков, то будущий чемпионат обещает стать настоящим испытанием для 22-летнего игрока.

Для этого есть причины. Первая - возвращение после травмы Деяна Ловрена. Статусный и очень дорогой центрбек, который должен будет играть, тем более, хорват проявил лояльность и остался в клубе, несмотря на давление извне.

Вторая потенциальная проблема для Алипа - подписание бразильца Родригао. Теперь уже экс-защитник "Сочи" выдал отличный сезон в РПЛ и по различным метрикам входит в тройку лучших центрбеков лиги. В частности, Родригао отлично продвигает мяч и может взять на себя часть функций ушедшего Ярослава Ракицкого.

Два топ-конкурента на позицию - это уже ощутимо. Вот что думает о нынешней ситуации в центре обороны "Зенита" российский журналист Александр Дорский (телеграм-канал Open the Doors):

"То есть при схеме с двумя центральными защитниками "Зенит" получает Чистякова, Родригао и Ловрена, для которых правый центральный – приоритетная позиция, и только Алипа – на левого центрального. При этом по индивидуальным оборонительным качествам Алип всем сильно уступает.

Родригао провел очень качественный сезон – вероятно, теперь в "Зените" оказались два центральных лучших защитника РПЛ-2021/22. Но он не даст "Зениту" абсолютно новых качеств по сравнению с теми, кто уже есть в составе".

Таким образом, Алип по-прежнему единственный левоногий центрбек в "Зените", это его плюс, но в топ-матчах велика вероятность, что будут играть два правоногих, и тот же Родригао на данный момент выглядит более предпочтительным вариантом для Семака.

Нуралы определенно вырос в "Зените", но это чемпион страны и требования высочайшие. Именно поэтому даже казахстанские тренеры отмечают, что игроку будет непросто в предстоящем сезоне.

В частности, Григорий Бабаян отметил следующее:

"У него есть все качества, чтобы играть в РПЛ. Да, в "Зените" в стартовом составе под задачи - это сложно, поскольку там высочайшая конкуренция. Но в любом другом российском клубе он способен играть постоянно. ЦСКА? Да, в том числе там".

В предсезонке Алип провел три матча и в последним из них (с "Црвеной Звездой") отыграл почти все 90 минут. Кроме того, казахстанец попал в символическую сборную товарищеского турнира, где также выступали "Сочи", "Пари НН" и ЦСКА.

Российские СМИ предполагают, что Алип сыграет в основе и в предстоящей битве со "Спартаком" за Суперкубок России. Если так произойдет, то защитнику сборной Казахстана необходимо сыграть на топ-уровне, дабы сохранить место в старте.

Фото: ФК "Зенит"©

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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