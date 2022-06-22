Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 705 18 999 35
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

Стал известен срок дисквалификации Абикена за допинг

Стал известен срок дисквалификации Абикена за допинг
©КФФ

Стало известно наказание для футболиста сборной Казахстана Айбола Абикена за допинг. Об этом сообщает телеграм-канал "СпортРадар.kz".

Правами на игрока обладает "Кайрат", который в начале года отдал его в аренду в "Аксу".

"Как сообщил мне источник в ФИФА, Айболу Абикену дали три года дисквалификации. Держись, Айбол! Искренне за тебя переживаю!", - пишет источник.

Напомним, в начале мая Абикен сдал положительный тест на наличие запрещенных препаратов. Допинг-проба была взята до стыковых матчей сборной Казахстана против Молдовы в Лиге наций. Допинг-проба "Б" также оказалась положительной.

Это уже третий случай в сборной Казахстана. В 2020 году за применение допинга на два года был дисквалифицирован капитан национальной команды Бауыржан Исламхан. В 2021-м на такой же срок был отстранен от футбола Руслан Валиуллин.

В "Конкурсе прогнозов" доступен 15-й тур КПЛ.
Делайте свои прогнозы!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу Допинг Кайрат ФК КПЛ Аксу ФК

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 16:37
Казахстан(футбол)
Стал известен срок дисквалификации Абикена за допинг Стал известен срок дисквалификации Абикена за допинг
Сегодня , 16:14
Казахстан(футбол)
Путь Зайнутдинова или рекомендация Адиева? В какой из клубов РПЛ мог бы перейти Астанов Путь Зайнутдинова или рекомендация Адиева? В какой из клубов РПЛ мог бы перейти Астанов
Сегодня , 13:05
Казахстан(футбол)
Феерия на Кубке Азии и новые требования в "Кайрате". Сможет ли "узбекский Месси" зажечь в КПЛ? Феерия на Кубке Азии и новые требования в "Кайрате". Сможет ли "узбекский Месси" зажечь в КПЛ?
Вчера , 19:52
Казахстан(футбол)
Селюк высказался о сборной Казахстана, "Кайрате" и будущем Бабаяна Селюк высказался о сборной Казахстана, "Кайрате" и будущем Бабаяна
Вчера , 18:41
Казахстан(футбол)
"Интерес остается". Агент Шушеначева рассказал о контракте с "Кайратом" и вариантах в Европе "Интерес остается". Агент Шушеначева рассказал о контракте с "Кайратом" и вариантах в Европе
Вчера , 15:53
Казахстан(футбол)
Казахстанский нападающий вернулся из России и перешел в "Ордабасы" Казахстанский нападающий вернулся из России и перешел в "Ордабасы"
20 июня, 18:45
Казахстан(футбол)
Крепкий характер. Как "Актобе" спасает матчи и рвется к чемпионству в КПЛ Крепкий характер. Как "Актобе" спасает матчи и рвется к чемпионству в КПЛ
20 июня, 13:34
Казахстан(футбол)
Укол в сторону Бердыева. Новый старый тренер дерзко стартовал в "Кайрате" Укол в сторону Бердыева. Новый старый тренер дерзко стартовал в "Кайрате"
20 июня, 10:00
Казахстан(футбол)
Поколение нулевых? Кто из казахстанцев чаще забивает в КПЛ-2022 Поколение нулевых? Кто из казахстанцев чаще забивает в КПЛ-2022
19 июня, 23:19
Казахстан(футбол)
30 человек в полиции. Чем завершилась потасовка фанатов клубов КПЛ 30 человек в полиции. Чем завершилась потасовка фанатов клубов КПЛ
19 июня, 22:53
Казахстан(футбол)
"Тобол" победил "Каспий" в матче с двумя незабитыми пенальти "Тобол" победил "Каспий" в матче с двумя незабитыми пенальти
19 июня, 22:49
Казахстан(футбол)
"Астана" вышла в единоличные лидеры КПЛ после сенсации в Шымкенте "Астана" вышла в единоличные лидеры КПЛ после сенсации в Шымкенте
19 июня, 21:57
Казахстан(футбол)
"В этом матче был другой футбол, чем раньше". Кекер - о "Кайрате", уходе Гуральски и форме Шушеначева "В этом матче был другой футбол, чем раньше". Кекер - о "Кайрате", уходе Гуральски и форме Шушеначева
19 июня, 21:24
Казахстан(футбол)
Фанаты устроили потасовку после матча "Атырау" и "Актобе" в КПЛ Фанаты устроили потасовку после матча "Атырау" и "Актобе" в КПЛ
19 июня, 20:58
Казахстан(футбол)
"Кайрат" одержал победу в КПЛ после ухода Бердыева "Кайрат" одержал победу в КПЛ после ухода Бердыева
19 июня, 20:57
Казахстан(футбол)
Клуб КПЛ с удалением выиграл матч и обошел конкурентов Клуб КПЛ с удалением выиграл матч и обошел конкурентов
19 июня, 19:58
Казахстан(футбол)
"Ордабасы" совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом "Ордабасы" совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом
19 июня, 18:55
Казахстан(футбол)
Аутсайдер КПЛ вырвал на последних минутах победу у "Шахтера" Аутсайдер КПЛ вырвал на последних минутах победу у "Шахтера"
19 июня, 16:46
Казахстан(футбол)
Клуб из Европы нацелился на лидера "Астаны" Клуб из Европы нацелился на лидера "Астаны"
18 июня, 21:56
Казахстан(футбол)
"Зенит" присмотрел конкурента для Алипа "Зенит" присмотрел конкурента для Алипа
17 июня, 20:48
Казахстан(футбол)
Лидер "Кайрата" поделился причинами выбора нового клуба Лидер "Кайрата" поделился причинами выбора нового клуба
17 июня, 20:19
Казахстан(футбол)
Новый клуб лидера "Кайрата" раскрыл подробности контракта Новый клуб лидера "Кайрата" раскрыл подробности контракта
17 июня, 19:57
Казахстан(футбол)
Исламбек Куат поговорил с Куатом Хамитовым после сенсаций в Лиге наций Исламбек Куат поговорил с Куатом Хамитовым после сенсаций в Лиге наций
17 июня, 18:19
Казахстан(футбол)
Почему у Байтаны не заладилось в сборной Казахстана Почему у Байтаны не заладилось в сборной Казахстана
17 июня, 17:57
Казахстан(футбол)
В "Астане" высказались о сопернике в еврокубках после троллинга В "Астане" высказались о сопернике в еврокубках после троллинга
17 июня, 14:55
Казахстан(футбол)
Ресурсы "Астаны" и перестройка в "Кайрате". Кто будет в гонке за титул КПЛ? Ресурсы "Астаны" и перестройка в "Кайрате". Кто будет в гонке за титул КПЛ?
17 июня, 09:42
Казахстан(футбол)
Алипу указали на недостаток в "Зените" Алипу указали на недостаток в "Зените"
16 июня, 17:05
Казахстан(футбол)
Будущий первый номер сборной Казахстана. Шацкий феерил в Лиге наций, но у него есть конкурент Будущий первый номер сборной Казахстана. Шацкий феерил в Лиге наций, но у него есть конкурент
16 июня, 14:00
Казахстан(футбол)
"Было два предложения из Европы". Большое интервью Бабаяна о ЦСКА, Зайнутдинове и КПЛ "Было два предложения из Европы". Большое интервью Бабаяна о ЦСКА, Зайнутдинове и КПЛ
16 июня, 10:04
Казахстан(футбол)
Два игрока ценою всей команды. Что нужно знать о сопернике "Кызыл-Жара" в ЛК Два игрока ценою всей команды. Что нужно знать о сопернике "Кызыл-Жара" в ЛК

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 705 18 999 35

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus