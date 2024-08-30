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Казахстан(футбол)
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"Среди местных нет топ-тренеров". Кумыков рассказал, кто может возглавить сборную Казахстана

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"Среди местных нет топ-тренеров". Кумыков рассказал, кто может возглавить сборную Казахстана ©ФК "Атырау"

Главный тренер "Кайсара" Виктор Кумыков порассуждал о новом поколении молодых специалистов в КПЛ. В частности, он рассказал, кто в будущем мог бы возглавить сборную Казахстана, передают Vesti.kz

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Главный тренер "Кайсара" Виктор Кумыков порассуждал о новом поколении молодых специалистов в КПЛ. В частности, он рассказал, кто в будущем мог бы возглавить сборную Казахстана, передают Vesti.kz

По мнению Виктора Балютовича, на данный момент в стране еще не выросли топ-тренеры для самостоятельной работы в национальной сборной. 

"Топ-тренер в Казахстане это кто? Надо хотя бы один раз чемпионат выиграть, надо Кубок, надо в Европе сыграть. Это минимальные требования. Сейчас старое поколение ушло, есть перспективная молодежь. Но местных топ-тренеров, чтобы возглавить сборную - таких нет. Не в обиду. Перспективных много. Но таких, чтобы сразу стать главным тренером сборной Казахстана - их нет, на мой взгляд. Сейчас Карпович, Алиев, Нурдаулетов на виду, у них есть все шансы в будущем", - отметил Кумыков в  "СС Подкасте". 

Напомним, что на данный момент сборную Казахстана возглавляет российский специалист Станислав Черчесов. 

 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 9 5 3 27-15 32
2 Актобе 17 8 7 2 28-16 31
3 Ордабасы 15 8 6 1 25-12 30
4 Елимай 17 7 7 3 27-21 28
5 Тобол 15 6 5 4 22-16 23
6 Атырау 15 5 7 3 15-10 22
7 Кайсар 16 5 7 4 16-18 22
8 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
9 Жетысу 17 4 7 6 14-20 19
10 Астана 13 5 3 5 14-12 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 16 2 2 12 7-28 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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