"Среди местных нет топ-тренеров". Кумыков рассказал, кто может возглавить сборную Казахстана

Главный тренер "Кайсара" Виктор Кумыков порассуждал о новом поколении молодых специалистов в КПЛ. В частности, он рассказал, кто в будущем мог бы возглавить сборную Казахстана, передают Vesti.kz.

По мнению Виктора Балютовича, на данный момент в стране еще не выросли топ-тренеры для самостоятельной работы в национальной сборной.

"Топ-тренер в Казахстане это кто? Надо хотя бы один раз чемпионат выиграть, надо Кубок, надо в Европе сыграть. Это минимальные требования. Сейчас старое поколение ушло, есть перспективная молодежь. Но местных топ-тренеров, чтобы возглавить сборную - таких нет. Не в обиду. Перспективных много. Но таких, чтобы сразу стать главным тренером сборной Казахстана - их нет, на мой взгляд. Сейчас Карпович, Алиев, Нурдаулетов на виду, у них есть все шансы в будущем", - отметил Кумыков в "СС Подкасте".

Напомним, что на данный момент сборную Казахстана возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.