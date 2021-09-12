"Снимут с соревнований". Организаторы турнира прокомментировали массовую драку на футбольном матче в Нур-Султане

Игроки, учавствовашие в массовой драке в матче четвертой лиги (пятая по значимости) Astana Fytbol Ligasy, понесут наказание. Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил руководитель проекта Мурат Елеупов. Он отметил, что один из участников конфликта, потерявший сознание после удара ногой в голову, сейчас в порядке.

"Такие инциденты периодически возникают. Это спортивное соревнование и такое бывает. Непосредственно в этом конфликте есть две стороны. У каждой своя правда, но, в любом случае, виновные будут сняты с соревнований. Один человек пострадал, но с ним все в порядке.

Игроки будут наказаны индивидуально и в целом одна из команд будет снята с соревнований", - заявил он.

Отметим, что инцидент предположительно случился в матче турнира "Летнее первенство 2 - 2021" в матче между командами SanSet и "Барыс", который состоялся 11 сентября. Причем у "Барыса" во всех результатах стоял счет 0:5, в том числе и в матче с SanSet.

Любопытно, что сегодня, 12 сентября, в турнирной таблице под эмблемой "Барыса" появилась команда "Керуен", а протокол об этом матче по-прежнему отсутствует на сайте Astana Fytbol Ligasy. А последний протокол контрольно-дисциплинарного комитета обнародован 3 сентября.

Также добавим, что в Федерации футбола Нур-Султана данный эпизод комментировать не стали, подчеркнув, что организация не имеет отношения к проведению турниров AFL (Astana Fytbol Ligasy).

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