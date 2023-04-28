"Симеоне говорил, что для него нет проблем". Экс-тренер сборной Казахстана - о поле на "Астана Арене"

Бывший тренер "Астаны" и сборной Казахстана Станимир Стойлов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое отношение по поводу искусственного газона на "Астана Арене". В частности, он объяснил, почему поле не является помехой для гостевых команд.

"Команда, умеющая играть в футбол, покажет это и на искусственном поле. В первый раз моя команда играла на "Астана Арене", когда я возглавлял "Ботев", мы победили. Когда я уже был тренером "Астаны", приезжало много европейских команд, и порой они обыгрывали нас именно на этом поле. Поэтому это все отговорки, поле на "Астана Арене" отличное. Да, есть немного факторов адаптации к нему, но это незначительная деталь, можно быстро привыкнуть.

Я помню матч с "Атлетико" в Лиге чемпионов, и Диего Симеоне перед игрой спросили про условия, на улице было минус 30 градусов, искусственное поле. Он ответил, что нет проблем, внутри арены плюс 10 градусов, поле ровное, что еще надо? Поэтому зачастую все разговоры соперника про искусственный газон - это отговорки", - отметил Стойлов.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев привел несколько аргументов в пользу проведения домашних матчей именно на "Астана Арене".

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