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Шацкий рвется в основу, дебютант из "Каспия" и спад нападающих. Как сборная Казахстана сыграла с Финляндией

Шацкий рвется в основу, дебютант из "Каспия" и спад нападающих. Как сборная Казахстана сыграла с Финляндией
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Сборная Казахстана по футболу потерпела минимальное поражение от Финляндии (0:1) в очередном матче отборочного цикла чемпионата мира-2022. Корреспондент Vesti.kz разобрал игру команды Талгата Байсуфинова, который на сей раз пошел на существенные изменения в составе. 

Шацкий может конкурировать с Покатиловым? 

Стас Покатилов остается первым номером в сборной, но эмоциональный подъем Игоря Шацкого на данном этапе карьеры позволяет ему полноценно конкурировать с вратарем "Кайрата". Шацкий после героической кампании в квалификации Лиги конференций чувствует себя очень уверенно и перенес эту форму на сборную. В игре с Финляндией он отыграл спокойно и без ошибок, хотя давление (пусть и не такое, как было у Покатилова с Украиной) на его ворота было и непростые эпизоды тоже возникали. Байсуфинов считает, что результативный удар от Похьянпало было не взять, и это также подчеркивает степень оценки игры Шацкого. То есть капитан "Шахтера" не виноват в голе, не допускал помарок и в целом провел качественный матч. Любопытно, кто выйдет в основе с Боснией, ведь, как признался сам Покатилов, игру с Украиной он не может назвать выдающейся со своей стороны. 

Обновленные фланги 

У Еркина Тапалова и Максата Тайкенова практически не было международного опыта до игры с Финляндией. Ранее Байсуфинов их вызывал на товарищеский матч с Северной Македонией, и на этом все. Однако масштабная ротация после игры с Украиной позволила выйти в основе в Хельсинки игрокам "Акжайыка" и "Каспия". Тайкенов отыграл более агрессивно, не стеснялся брать на себя инициативу и даже угрожал воротам, Тапалов был сосредоточен на обороне. Оба не провалили матч, но если Тайкенов в потенциале способен конкурировать за место на левом фланге, то вот Тапалов пока очевидно проигрывает Марату Быстрову по многим критериям.  

Вороговский окончательно стал полузащитником в сборной, Оразов и Жуков отработали, но не убедили 

Сочетание в центре поля Вороговский - Оразов - Жуков выглядело как интересный эксперимент. Вороговский при Байсуфинове вновь сыграл в середине, а не на фланге обороны. Подобная позиция для Яна уже привычна, примерно такая же роль у него была в двух играх с Украиной. Возможно, таким образом тренерский штаб скрывает недостатки игрока "Кайрата" при игре в обороне и, наоборот, раскрывает его качества в атаке (самый опасный момент с финнами создал именно Ян). 

Оразов играл шестого номера, Байсуфинову очень импонируют этот полузащитник и его умение выходить из-под прессинга, продвигать мяч и правильная спортивная агрессия. Но в этот раз Рамазан сыграл менее качественно по сравнению с весенним матчем в Киеве, с его стороны было несколько потерь и показательно, что его заменили после часа игры, физически хавбек "Актобе", вероятно, еще не готов играть полные 90 минут. 

Жуков традиционно для своей манеры игры много двигался, держал темп (все-таки выступление в более интенсивном чемпионате дает свои плоды), но атакующей остроты в его действиях было маловато, в этом плане он способен дать больше, чем было показано с Финляндией. 

Проблемы в атаке 

Айдос Таттыбаев, как и упомянутый Игорь Шацкий, переживает подъем в карьере, и его выступление в "Шахтере" действительно соответствовало вызову в сборную. Но Таттыбаев в 31 год никогда не показывал длинных стабильных отрезков, он вряд ли подходит на роль основного форварда сборной. В матче с финнами нападающий не впечатлил. Впрочем, не сильно лучше сыграл и Абат Аймбетов. Казалось, что капитанская повязка может вдохновить игрока "Астаны" на подвиги, но, за исключением неплохого удара головой, Абат не отметился чем-то значительным. 

В целом игра всех кандидатов среди нападающих в этом сезоне является нестабильной и очень волнообразной. Каждый из них подвержен резким спадам, хотя изначально выбор казался неплохим, ведь есть Аймбетов, Шушеначев, Щеткин, но никто из них пока не приносит голы. Может, именно поэтому Байсуфинов так акцентировал внимание на Жоао Пауло и его натурализации? 

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Байсуфинов Талгат Жуков Георгий Вороговский Ян Аймбетов Абат Финляндия

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