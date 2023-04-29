Шанс для Алипа? Бразильский защитник покинет "Зенит" в мае

Защитник "Зенита" Роберт Ренан вызван в сборную Бразилии на молодежный чемпионат мира. Его отъезд может позволить Нуралы Алипу вернуться в основной состав российского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

19-летний центральный защитник сине-бело-голубых вошел в список игроков, которых тренер Рамон Менезес пригласил на турнир.

Молодежный чемпионат мира в 2023 году пройдет с 20 мая по 11 июня в Аргентине. Если Ренан поедет на турнир, то пропустит матчи "Зенита" на финише сезона против "Оренбурга", "Сочи" и "Факела". На групповом этапе турнира Бразилия сыграет с Италией, Нигерией и Доминиканской Республикой.

Отметим, что Алип ни разу не сыграл за "Зенит" в РПЛ в этом году. Четыре игры нынешнего сезона чемпионата России казахстанец провел в первой части турнира в прошлом году.

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