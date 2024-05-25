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Сенсацией закончился первый матч исторического турнира за миллион долларов в Казахстане

Сенсацией закончился первый матч исторического турнира за миллион долларов в Казахстане
©ФК "Тобол"

В матче первого тура Кубка лиги в Караганде сыграли астанинский "Женис" и костанайский "Тобол", передает  Vesti.kz.

Встреча прошла с преимуществом столичного клуба, который забил уже в первом тайме, прямым ударом со штрафного отметился Марин Беланчич. Во второй половине Владислав Прокопенко удвоил преимущество. В итоге, противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу "Жениса".

Добавим, что в группе B помимо "Жениса" и "Тобола" выступают "Актобе" и кызылординский "Кайсар".

Отметим, что следующими сыграют "Актобе" - "Кайсар" (20:00) и "Елимай" - "Туран" (20:00) в группе С.

Прямая трансляция первых матчей нового турнира за миллион долларов

 

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Метки:
Женис ФК Тобол ФК Казахстан Футбол

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