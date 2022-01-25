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"Семак не разговаривал с Бердыевым по Алипу". Эксперт - о казахстанцах в РПЛ, Исламхане и Бабаяне

"Семак не разговаривал с Бердыевым по Алипу". Эксперт - о казахстанцах в РПЛ, Исламхане и Бабаяне
©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Известный российский журналист и аналитик Александр Дорский в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему "Зенит" взял на просмотр Нуралы Алипа, остановился ли в прогрессе Бахтиер Зайнутдинов и насколько велик уровень влияния Григория Бабаяна в ЦСКА. Также он высказался о возможном возвращении в РПЛ Курбана Бердыева

- Расскажи, зачем "Зениту" понадобился Алип и каковы его шансы остаться в команде? 

- Для стартового состава "Зениту", вероятно, не нужен центральный защитник, тем более левоногий, потому что там играет Ракицкий. Несмотря на то, что в обороне к Ярославу есть вопросы, но с точки зрения развития атаки это один из десяти лучших левоногих центральных защитников в мире. Конкурировать с ним сложно, еще год-полтора назад, при начале атаки от Ракицкого зависело практически все, сейчас этого стало меньше, поскольку в команде теперь больше бразильцев, которые коротко разыгрывают мяч. Но все равно, Ракицкий очень важен, поэтому трудно было бы не только Алипу, но и любому игроку этого амплуа.

Возможно, что Нуралы взяли на просмотр в связи с тем, что хотят отправить в аренду молодого защитника Данилу Хотулева. Если его отдают в аренду, остаются только три центральных защитника, да, там могут сыграть еще Барриос и Дуглас Сантос, но профильный игрок на эту позицию будет нужен.

- Как ты думаешь, кто оказал решающее влияние в истории с просмотром Алипа: Аршавин, руководители "Кайрата" и "Зенита" или Бердыев, который по слухам советовал игрока Семаку?

- Насколько я понимаю, Семак с Бердыевым не разговаривал по этому поводу, эта версия отпадает. Вероятно, все это на уровне руководства клубов, ведь они достаточно дружны и мы помним, что были: товарищеские матчи, игра Аршавина за "Кайрат", просмотр Исламхана.

Но плюс есть Тимощук в тренерском штабе, Василий Галямин тоже раньше работал "Кайрате", в общем, людей в "Зените", которые могли спросить про Алипа достаточно.

- Ты упомянул Исламхана и вроде бы ты был в тот период на сборе "Зенита", когда он проходил просмотр? Расскажи, почему у него не получилось?

- В чемпионате России глубина скамейки у "Зенита" есть, но для Лиги чемпионов, игроки из Казахстана, Армении, Беларуси, которые не считаются легионерами – они не решают задачу. Думаю, за исключением Генриха Мхитаряна нет игроков, которые потянули бы этот уровень и сделали бы "Зенит" сильнее именно в Лиге чемпионов.

Исламхан показал дисциплину, но не могу сказать, что он оставил яркое впечатление. Он ездил на один сбор и вроде должен был поехать на второй, но не поехал в итоге. 

- Сейчас самый яркий казахстанец в РПЛ это Бахтиер Зайнутдинов. Его прогресс в России и переход в ЦСКА – это большая заслуга Карпина и в какой-то степени удача, что он работал именно с этим тренером?

- Да, это сто процентов. "Ростов" это главная команда в карьере Карпина, он показал себя там очень разносторонним тренером при котором растут игроки. Есть пример не только Зайнутдинова, это и Норманн, Шомуродов, Чистяков.

Конечно, большая заслуга и в работе самого Зайнутдинова, а также в его универсализме. Насколько я знаю, Баха никогда не высказывал претензий тренерам по амплуа, в которых его используют. В России он играл практически везде, кроме центрального защитника и нападающего. В ЦСКА сейчас довольно сложно прогрессировать, очень много скандалов вокруг клуба, три тренера за год. 

Возможно, сейчас что-то поменяется к лучшему. Они подписали Медину на правый фланг, который у них заметно провисал. Взяли Языджи, если все будет в порядке, это будет один из лучших игроков ЦСКА. В связи с такими приобретениями, может, и Баха будет выглядеть ярче, в первой половине сезона он играл постоянно, универсализм, дисциплина - это все при нем, но целостного впечатления он не производит, впрочем, как и большинство игроков ЦСКА. Думаю, что с приходом новичков Зайнутдинов все равно будет играть в паре с Мухиным в центре поля. 

- Можно ли сказать, что Зайнутдинов остановился в развитии после ухода из "Ростова"?

- Думаю, он приходил в московский клуб с мыслями о том, что рост будет. Ведь ЦСКА в период трансфера Зайнутдинова произвел масштабную трансферную кампанию, но в результате многие из тех футболистов не заиграли. Но если бы Баха остался в "Ростове", скорее всего ничего хорошего из этого бы не вышло, ведь там состоялась перезагрузка состава, они продали многих игроков. 

- Ты уже говорил про универсальность Зайнутдинова, но в твоем понимании, какова его оптимальная позиция? 

- Наверное, лучший отрезок в "Ростове" он провел, когда его ставили фланговым нападающим. Но в то же время, он играл яркие матчи и на позиции восьмого номера, и крайним защитником. Сложно сказать, на какой позиции ему лучше всего. 

- В том же ЦСКА теперь работает казахстанский тренер Григорий Бабаян. В России отметили, что при нем команда стала лучше действовать на стандартах и это непосредственно его функционал. Те есть пока только в этом проявляется его влияние? 

- Сначала ведь все думали, что Бабаян будет главным тренером, а Березуцкий - это только формальность. Но в итоге главный тренер именно Алексей Березуцкий. Да, в первую очередь Бабаяна выделяют за стандарты. Но наверное, многое там зависело не от розыгрыша: забеганий, блоков, ложных открываний, а именно от качество подачи, в ЦСКА лучше всех подает Дзагоев. 

В остальном достаточно сложно судить о влиянии Бабаяна, но примечательно, что он давал интервью после матчей. Все-таки в России не принято, чтобы второй тренер, ассистент давал интервью. 

- С приходом Василия Березуцкого роль Бабаяна в ЦСКА может стать менее значительной? 

- Наверное, да. Естественно, Алексей из всего штаба будет чаще всего прислушиваться к брату, это нормально, такова человеческая природа. 

- Курбан Бердыев сейчас работает в "Кайрате", как ты думаешь, почему в последние годы он так и не получил работу в РПЛ и может ли он вернуться туда в будущем? 

- Мне бы очень хотелось, чтобы Бердыев еще поработал в РПЛ. По всей карьере он показал, что он может абсолютно по-разному пытаться строить игру и при этом показывать результаты не в самых больших клубах. Бердыев - легенда чемпионата России. 

Почему он не получил работу ранее? Он менеджер, который хочет многое контролировать в клубе, в "Рубине" ему это позволили за его огромные заслуги и у него были отличные отношения с руководителем клуба Рустемом Саймановым. 

В "Ростове" ему тоже позволили многое, ведь он принял команду, которая была в зоне вылета, а затем поднял их на второе место. Он завоевал любовь всей области. 

В других больших клубах РПЛ все упирается во влияние, которое хочет получит Курбан Бекиевич. Кстати, возможно, работа в чемпионате Казахстана что-то изменит в его голове и может быть в будущем он сосредоточиться только на тренерской деятельности и вернется в Россию. 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Исламхан Бауыржан Бердыев Курбан Алматы Кайрат ФК Зенит Бабаян Григорий Аршавин Андрей Премьер-лига России

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