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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Самый эффективный нападающий сборной Казахстана дебютировал в европейском чемпионате

Самый эффективный нападающий сборной Казахстана дебютировал в европейском чемпионате
©КФФ

Казахстанский нападающий Оралхан Омиртаев провел свой первый матч в чемпионате Беларуси за команду "Слуцк", сообщают Vesti.kz

В матче против "Гомеля" Омиртаев вышел в стартовом составе и отыграл 67 минут. Его команда сыграла вничью - 1:1. 

В прошлом году казахстанский форвард выступал за "Атырау". В составе "нефтяников" в КПЛ-2023 на его счету 25 матчей, в которых он забил один гол и сделал два ассиста.

Стоит добавить, что в 2018 году Омиртаев дебютировал в сборной Казахстана в гостевой игре против Грузии и спустя несколько минут отличился голом. В следующей игре против Молдовы, в феврале 2019 года, он забил победный мяч (1:0). Всего в сборной Казахстана воспитанник "Шахтера" сыграл пять матчей и забил два гола.

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Метки:
Беларусь Казахстанцы за границей Футбол

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