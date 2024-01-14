Российский клуб намерен подписать игрока сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Александр Зуев заинтересовал клуб первой лиги России "Арсенал Тула", передают Vesti.kz.

"В "Арсенале", по моим данным, обсуждают кандидатуру 27-летнего хавбека Александра Зуева, выступающего сейчас за белградский ИМТ. У игрока действующий контракт с сербским клубом, но этот вопрос решаем.

У сторон есть обоюдный интерес. Пока предметных переговоров по условиям контракта экс-футболиста "Спартака" не было, в Туле на следующей неделе ждут отмашки. Если принципиально Зуев будет готов перейти в "Арсенал", то начнется движение", - информирует телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".

В нынешнем сезоне чемпионата Сербии Зуев провел 13 матчей и забил один гол. Ранее возникала информация, что хавбек сборной Казахстана может перейти в костанайский "Тобол".