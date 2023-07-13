Россия, Турция или Италия? Экс-игрок сборной Казахстана высказался о будущем Зайнутдинова

История с трансфером Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ" пока никак не продвигается, но уход казахстанца из ЦСКА по-прежнему вероятен. О карьерном будущем лидера сборной Казахстана в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался Максим Жалмагамбетов.

"Конечно, "Бешикташ" - интересный вариант, но надо понимать, действительно ли рассчитывает на него тренерский штаб. Понятно, что в России он сейчас не может играть в еврокубках и Турция в этом плане выглядит более предпочтительно. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы Бахтиер уехал Италию.

Кто из других казахстанцев может переехать в Турцию? Многие игроки сборной способны там играть, например, тот же Алип. Турецкая Суперлига - это хороший вариант, и мне кажется, наши игроки могут спокойно там адаптироваться", - заявил бывший защитник сборной Казахстана.

Напомним, что за три года Зайнутдинов отыграл 78 матчей в футболке ЦСКА, забив шесть голов и сделал семь результативных передач. Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка России-2022/23.

На данный момент казахстанец продолжает подготовку к сезону РПЛ в составе ЦСКА. 15 июля московский клуб сыграет с "Зенитом" - это будет матч за Суперкубок России.