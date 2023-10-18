"Рад за Баху, он всегда играет до конца". Шацкий - о победе над Финляндией и рекорде Зайнутдинова

Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий поделился впечатлениями после победы над Финляндией (2:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Я не считаю себя героем матча. Мы одна команда и делаем одно большое дело. Самое важное - наша победа. Адиев подрегулировал в перерыве и подсказал, как перестроиться.
Является ли пропущенный гол моей ошибкой? Там был хороший удар. Они чуть закрыли обзор, я увидел только последние пять метров.
Да, я дебютировал за сборную несколько лет назад на этом стадионе. Можно ли сравнить эту команду и ту? Нецелесообразно сравнивать, всем очевидно, что нынешняя команда лучше.
Когда Зайнутдинов забил пенальти, я посмотрел на время и вспомнил матч с Данией. Где-то внутри екнуло, что мы выиграем этот матч. Переломный момент в игре именно этот пенальти. Мы вдохновились и пошли атаки.
Конечно, Баху мы поздравили. Я за него искренне рад. Поздравляю его! Он большой молодец, отдается делу, он другой, всегда играет до конца! Изменился ли он после трансфера в Турцию? В плане игры не мне судить, но по-человечески, никак не изменился. Такой же добродушный и отличный человек", - заявил Шацкий.
Напомним, что благодаря дублю Зайнутдинова сборная Казахстана одержала победу со счетом 2:1 над Финляндией. Хавбек "Бешикташа" обошел Руслана Балтиева и единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории сборной Казахстана с 14 голами.
Загрузка матч-центра...
Реклама