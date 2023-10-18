"Рад за Баху, он всегда играет до конца". Шацкий - о победе над Финляндией и рекорде Зайнутдинова

Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий поделился впечатлениями после победы над Финляндией (2:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я не считаю себя героем матча. Мы одна команда и делаем одно большое дело. Самое важное - наша победа. Адиев подрегулировал в перерыве и подсказал, как перестроиться.

Является ли пропущенный гол моей ошибкой? Там был хороший удар. Они чуть закрыли обзор, я увидел только последние пять метров.

Да, я дебютировал за сборную несколько лет назад на этом стадионе. Можно ли сравнить эту команду и ту? Нецелесообразно сравнивать, всем очевидно, что нынешняя команда лучше.

Когда Зайнутдинов забил пенальти, я посмотрел на время и вспомнил матч с Данией. Где-то внутри екнуло, что мы выиграем этот матч. Переломный момент в игре именно этот пенальти. Мы вдохновились и пошли атаки.

Конечно, Баху мы поздравили. Я за него искренне рад. Поздравляю его! Он большой молодец, отдается делу, он другой, всегда играет до конца! Изменился ли он после трансфера в Турцию? В плане игры не мне судить, но по-человечески, никак не изменился. Такой же добродушный и отличный человек", - заявил Шацкий.

Напомним, что благодаря дублю Зайнутдинова сборная Казахстана одержала победу со счетом 2:1 над Финляндией. Хавбек "Бешикташа" обошел Руслана Балтиева и единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории сборной Казахстана с 14 голами.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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