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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Qazsport сделал заявление о показе матчей чемпионата России по футболу в Казахстане

Qazsport сделал заявление о показе матчей чемпионата России по футболу в Казахстане
©ПФК ЦСКА

Qazsport не станет транслировать матчи чемпионата России по футболу. Казахстанский телеканал сделал по этому поводу официальное заявление, сообщают Vesti.kz.

"Уважаемые телезрители!

Сейчас на просторах социальных сетей появилась информация о том, что казахстанский спортивный канал купил права на показ матчей РПЛ (Российская премьер-лига по футболу) за определенную сумму.

Сообщаем вам, что телеканал Qazsport не будет показывать матчи РПЛ.

Телеканал Qazsport входит в число четырех телеканалов телерадиокорпорации "Казахстан" и не покупал права на трансляцию матчей РПЛ сезона-2023/24. Просим вас доверять официальным источникам!" - говорится в заявлении телеканала.

Напомним, что в российской премьер-лиге выступает два футболиста сборной Казахстана - защитник Нуралы Алип представляет "Зенит" из Санкт-Петербурга, а полузащитник Бахтиер Зайнутдинов - московский ЦСКА. 

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Метки:
Премьер-лига России Телеканал QazSport Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Алип Нуралы Зенит

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