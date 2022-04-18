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По примеру Германии. Эксперт - о пользе вызова Жоао Пауло в сборную Казахстана

По примеру Германии. Эксперт - о пользе вызова Жоао Пауло в сборную Казахстана
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Известный казахстанский тренер Владимир Никитенко в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о возможной натурализации бразильского форварда Жоао Пауло. В частности, он уточнил, какие качества игрока "Кайрата" пригодились бы в случае его приглашения в сборную Казахстана

"У нас явно прослеживается недостаток игроков в третьей зоне, то есть в линии атаки, которые могли индивидуально решить эпизод. Есть в этом плане проблема, и Жоао Пауло мог бы помочь, у него есть навыки, он забивной, есть чувство момента, есть удар, есть опыт. Но насколько реально его привлечение к сборной - вопрос не ко мне. 

Мы должны воспитывать таких игроков, особенно на этой позиции. Да, есть примеры натурализации даже в таких странах, как Германия, и тогда спрашивается, почему Казахстан не может? Но надо правильно выбрать (игрока). Чтобы это было на долгосрочной основе и с высоким КПД", - заявил Владимир Андреевич. 

Добавим, что Жоао Пауло уже четвертый год выступает в чемпионате Казахстана. Ранее бразилец защищал цвета "Ордабасы", а в прошлом году перешел в "Кайрат". В нынешнем сезоне на счету форварда два гола и ассист в семи официальных матчах за алматинский клуб.

Ранее по поводу натурализации бразильца высказался исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Андрей Карпович.  

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Каспий 6 4 1 1 6-3 13
2 Кайрат 6 3 3 0 7-3 12
3 Тобол 6 3 2 1 9-5 11
4 Шахтер 5 3 1 1 11-4 10
5 Астана 6 3 0 3 6-6 9
6 Ордабасы 6 2 2 2 7-5 8
7 Тараз 6 2 2 2 5-5 8
8 Актобе 6 2 2 2 6-7 8
9 Атырау 6 2 1 3 5-6 7
10 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7
11 Кызыл-Жар 6 1 2 3 3-6 5
12 Аксу Ак 5 1 1 3 4-6 4
13 Махтаарал 6 1 1 4 5-13 4
14 Туран 5 0 3 2 0-4 3

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Метки:
Пауло Жоао Кайрат ФК КПЛ Сборная РК по футболу Владимир Никитенко

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