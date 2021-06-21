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Не пошел в сборную, оставил Джолчиева и помогал иностранцам. Как Бабаян стал самым котируемым тренером Казахстана

Не пошел в сборную, оставил Джолчиева и помогал иностранцам. Как Бабаян стал самым котируемым тренером Казахстана
Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Григорий Бабаян был одним из важнейших людей в сверхуспешном цикле "Астаны", быстро принес результат "Тоболу" и теперь совершил очередной прыжок в карьере, перебравшись в московский ЦСКА. Корреспондент Vesti.kz рассказывает несколько характеризующих историй о пути тренера к признанию.   

Не возглавил сборную, Стойлов видит его в руководстве КФФ 

Минувшей зимой казахстанская федерация футбола рассматривала нескольких местных специалистов на должность главного тренера и среди них был Бабаян. Тренер контактировал с руководством федерации, но до назначения дело так и не дошло. По слухам, сам Григорий Константинович хотел продолжить работу в качестве клубного тренера.

При этом Станимир Стойлов несколько лет назад говорил о том, что Бабаян обладает всеми качествами для еще более высокого поста - руководителя федерации. Сам Григорий Константинович на такой аванс от болгарина ответил сдержанно и заявил, что пока сконцентрирован на тренерской деятельности.   

Много работал по селекции, убедил оставить Джолчиева и пригласил Зайнутдинова 

Бабаян влиял на многие трансферы "Астаны", в частности внутри казахстанского рынка. Например, он объяснил, почему Зайнутдинову стоит перейти именно в столичный клуб, когда тот находился в "Таразе". У полузащитника было несколько вариантов в Казахстане и все примерно равные по  условиям. Да, разговор Бабаяна, возможно, был не ключевым, но точно имел влияние, все-таки умение Бабаяна правильно донести до потенциальных новичков их роль, возможное развитие - это еще одна сильная сторона тренера. 

Также Бабаян очень верил в Бауржана Джолчиева. Стойлов хотел выгнать игрока из команды уже в свой первый сезон в "Астане", но Бабаян убедил Станимира проявить терпение и лично проводил индивидуальную работу с игроком, чтобы тот принес результат. Позже Джолчиев был одной из ключевых фигур в команде при выходе в групповой этап Лиги чемпионов. 

Сработался практически со всеми иностранными тренерами

Владение иностранными языками, бесконечная тяга к знаниям, коммуникабельность и внутренняя дисциплина позволяли Бабаяну находить взаимопонимание со всеми иностранными тренерами "Астаны" и сборной. Григорий Константинович действительно помогал каждому адаптироваться и позволял им быстрее вникнуть во внутренние процессы команды. Не зря Бабаян до сих пор контактирует со многими экс-тренерами "Астаны", и все они высказываются о нем положительно. У каждого из них молодой специалист что-то подмечал для себя. С точки зрения ментальной работы с коллективом, судя по всему, многое Бабаян взял у Стойлова. Но в тактическом плане его нельзя назвать абсолютным носителем идей болгарского тренера, его работа в "Тоболе" показала, что он может играть как в оборонительном, так и в атакующем стиле. 

Единственный серьезный раскол при работе в "Астане" у Бабаяна случился с Романом Григорчуком. Но там был скорее просчет руководства столичного клуба, ведь Бабаян добился результата самостоятельно, но потом странным образом вернули Григорчука, который, вероятно, нервничал из-за того, что коллектив может воспринимать как главного тренера не только его. Хотя опять же Бабаян был позитивно настроен по отношению к украинскому тренеру и даже публично говорил о том, что тот сильный тактик и стратег.  

Стажировки 

Благодаря контактам в России и Европе, Бабаян использовал любое свободное время для стажировок у зарубежных тренеров. Он ездил к Курбану Бердыеву, когда тот еще тренировал "Рубин". В последние годы казахстанский специалист также изучал тренировочный процесс в "Севилье" при Хулене Лопетеги и воспользовался случаем побыть на сборе ЦСКА, когда команду возглавлял Виктор Гончаренко.

Это все абсолютно разные тренеры, что еще раз подчеркивает, насколько Бабаян открыт к новым знаниям и тенденциям, плюс это не делает его догматиком, он уже сейчас проявляет себя как достаточно гибкий тренер.   

Напомним, что в ЦСКА 41-летний специалист будет ассистентом у Алексея Березуцкого, который назначен исполняющим обязанности главного тренера. На данный момент московский клуб находится на сборах в Австрии, где ведет подготовку к будущему сезону.

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Метки:
Бабаян Григорий Астана ФК Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Тобол ФК ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей

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