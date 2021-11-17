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"Поражение от Франции - это не позор, Байсуфинов должен остаться". Эксперт - о сборной Казахстана и лимите в КПЛ

"Поражение от Франции - это не позор, Байсуфинов должен остаться". Эксперт - о сборной Казахстана и лимите в КПЛ
©Uefa.com
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Экс-тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о результатах национальной команды по итогам квалификации ЧМ-2022. В частности, он обсудил разгромное поражение в Париже, возможную отставку Талгата Байсуфинова, отмену лимита в КПЛ и государственное финансирование в профессиональном спорте. 

- Алмас Жаканович, какие у вас впечатления от выступления сборной Казахстана в отборочном цикле ЧМ-2022? Игра с Францией в Париже оставила осадок? 

- Наша команда играла с чемпионами мира, тем более в экспериментальном составе, но я не считаю, что это поражение - позор. У Франции все залетало, они чемпионы мира, что сделаешь. 

Общий итог ожидаемый, группа у нас была сложной. Та же сборная Финляндии мне понравилась даже больше, чем Босния и Герцеговина. Безусловно, хотелось больше, я ожидал, что будет хотя бы одна победа, увы, это пока все, на что мы способны. 

У нас сейчас подпитки в сборной нет, игроков уровня сборной очень мало, не зря возвращают опытных ребят вроде Шомко. 

- Как вы думаете, продлит ли федерация контракт с Байсуфиновым или нужен новый главный тренер?

- Я за то, чтобы Байсуфинов продолжил работу в сборной. Временем доказано, что иностранный тренер значительно не меняет картину, поэтому я за казахстанских специалистов. Мне кажется, надо доверять тренеру на протяжении нескольких лет и не шарахаться. Определенный результат будет, но, опять же, многое зависит от исполнителей. 

- Вы видите положительную динамику в сборной при Байсуфинове?

- Она была по ходу цикла, но в последних матчах, возможно, возникла общая усталость игроков, потому что игра в атаке совершенно пропала. 

- Также вновь заговорили о том, что госфинансирование в профессиональном футболе - это зло. А как вы считаете, казахстанский футбол способен жить без помощи государства?  

- Спорт и политика взаимосвязаны. Во многих странах мира государство помогает развитию спорта. Не надо делать трагедию из нынешнего результата. Просто надо принять, что пока мы не можем составить конкуренцию Финляндии, Боснии и тем более Франции. Надо признать свой уровень. 

Посмотрите, что происходит в мировом футболе. Недавно "Рома" проиграла норвежскому клубу 1:6, у любой команды бывают такие дни, спады. 

Мы должны развивать детско-юношеский футбол. У нас перестали появляться яркие футболисты. Такие игроки всегда выходили из глубинок, а сейчас это не отслеживается, парню из маленького города или села нереально пробиться. Смена поколений в сборной проходит неровно. Уже берут тех, кто хотя бы просто играет, причем за средние клубы в Казахстане. Это большая проблема, если будет так продолжаться с легионерами, через несколько лет мы вообще не соберем сборную. 

- Вы против отмены лимита?

- Естественно. Наши клубы хотят быстрый результат, берут иностранцев и не готовы развивать своих, это уже происходит. Посмотрите на составы "Атырау", "Астаны", даже в "Кайрате" всего два-три казахстанца выходят. Кроме того, отмена статуса легионера для граждан Армении, России, Кыргызстана и Беларуси тоже мешает развиваться нашим игрокам. 

Напомним, что сборная Казахстана с тремя баллами завершила выступление на последнем, пятом месте в турнирной таблице группы D отборочного цикла ЧМ-2022.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Байсуфинов Талгат КПЛ-2021

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