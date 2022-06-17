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Почему у Байтаны не заладилось в сборной Казахстана

Почему у Байтаны не заладилось в сборной Казахстана
©КФФ
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Лидер "Тараза" и один из самых креативных игроков лиги Бауыржан Байтана не сумел проявить себя в составе сборной Казахстана в матчах Лиги наций. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что могло помешать игроку в системе Магомеда Адиева.   

Изначально Магомед Мусаевич предельно комплиментарно высказывался о Байтане, но уже тогда он отмечал, что есть нюанс с тем, как его использовать в сборной и сможет ли он подтвердить свой уровень. Адиев сомневался, но полноценный шанс все-таки дал. 

Байтана вышел в стартовом составе на матч с Азербайджаном и выглядел, скажем так, потерянным. Перемещался с левого фланга на правый, но привычных креативных решений от него не исходило. После перерыва на его место вышел Рамазан Оразов, и практически сразу игра преобразилась. Хавбек "Актобе" дал гораздо больше объема и как будто бы лучше чувствовал свою роль. После этого матча Оразов закрепился в основе, а Байтана больше не получил ни минуты игрового времени. 

При этом Адиев был предельно корректен к игроку "Тараза" после игры с Азербайджаном: 

"Я не могу сказать, что Байтана не влился. Он в нескольких эпизодах сыграл так, как нам и хотелось бы. Это футболист, который может сделать разницу в конкретном эпизоде. Его замена связана не с этим. Сложилось ощущение, что нужно добавить больше динамики, беговой работы, переключений в центре поля. Поэтому туда вышел Оразов, который дает больше объема работы. Поэтому Байтана не выпал из игры, просто есть определенные тактические элементы". 

Очевидно, что Адиев не станет публично критиковать игрока, который уже в обойме. Во всех четырех матчах он защищал абсолютно каждого футболиста. Но в то же время очевидно, что Байтана не совсем тот игрок, который нужен сборной при Магомеде Мусаевиче. 

В "Шахтере" он использовал в атакующей тройке динамичных игроков, которые способны дать большой объем. Байтана - классическая десятка, в этом его великолепие, но и в этом его беда. Игроков подобного типа все меньше в мировом футболе. На высоком уровне очень важно быть атлетичным, выносливым игроком и в общем универсальным. Эти качества никогда не являлись приоритетными в профиле Байтаны. Тот же Оразов, возможно, менее креативный футболист (хотя по качеству работы с мячом он точно не хуже), но в нем есть перечисленные характеристики. 

В "Таразе" Байтана - этакий свободный художник. Команда подстраивается под него и в какой-то степени скрывает его слабости по части оборонительной работы. В чемпионате Казахстана, где динамика игр гораздо ниже (по сравнению с международными матчами), Байтана чувствует себя комфортнее. И нет сомнений, что дальше Бауыржан еще не раз блеснет в КПЛ, но в то же время все больше вопросов, а способен ли джамбульский Баджо быть столь же эффективным при другом уровне сопротивления и в другой тактической модели? 

 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Каспий 12 7 1 4 15-12 22
2 Астана 12 6 3 3 23-12 21
3 Тараз 12 6 3 3 15-9 21
4 Атырау 12 5 4 3 16-12 19
5 Тобол 12 5 3 4 19-16 18
6 Актобе 11 5 2 4 11-14 17
7 Шахтер 11 5 1 5 16-14 16
8 Кайрат 12 4 4 4 11-16 16
9 Ордабасы 11 4 2 5 14-12 14
10 Аксу Ак 10 4 1 5 10-10 13
11 Кызыл-Жар 12 2 6 4 12-15 12
12 Туран 10 2 5 3 6-9 11
13 Акжайык 11 3 2 6 4-10 11
14 Махтаарал 12 2 3 7 10-21 9

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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Метки:
Тараз ФК КПЛ Сборная РК по футболу Лига наций Оразов Рамазан Адиев Магомед

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