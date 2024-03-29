Озвучена причина отставки тренера сборной Казахстана

Казахстанец Александр Кузнецов объяснил свой уход с поста главного тренера футбольного клуба "Хан-Тенгри" (Алматы), передают Vesti.kz.

По его словам, он сам предложил освободить его от должности, потому что не может разрываться между клубом и сборной.

"Все просто. Совмещать сборную и клуб тяжело. Но из-за уважения к руководителю клуба попросил уйти, так как сборная в приоритете. Я думал, что это возможно, но вижу, что на два фронта тяжело работать. Не могу быть эмоционально везде готов. Со стороны владельца понимание есть. Я уважаю его и то, что он делает. Поэтому, чтобы не разрываться и не тратить энергию, решил сосредоточиться на блоке сборных, - приводит слова Кузнецова телеграм-канал Серый CARDINAL.

Напомним, Кузнецов является старшим тренером сборной Казахстана до 19 лет.

В прошлом сезоне "Хан-Тенгри" финишировал на седьмом месте в таблице первой лиги Казахстана.