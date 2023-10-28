Оразов забил дебютный гол за европейский клуб

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов забил первый гол в составе словенского клуба "Копер", сообщают Vesti.kz.

В матче 13-го тура чемпионата Словении "Копер" сыграл против команды "Браво". Оразов отличился на 33-й минуте. Для Рамазана это был восьмой матч в чемпионате Словении.

"Копер" в итоге завершил матч вничью - 1:1. На данный момент команда Оразова занимает второе место в чемпионате Словении, набрав 26 очков.

Напомним, что Оразов перешел в "Копер" из "Тобола" в августе этого года.

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