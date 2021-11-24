"Они гораздо сильнее, чем кажутся". Тренер "Базеля" оценил матч с "Кайратом" в Лиге конференций

Главный тренер "Базеля" Патрик Рамен выступил на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги конференций с "Кайратом", сообщает корреспондент Vesti.kz. Он оценил предстоящую встречу и высказался о силе соперника.

- Тренер "Кайрата" заявил, что "Базель" - команда уровня Лиги чемпионов. Вы чувствуете превосходство над соперниками по группе с точки зрения класса игроков?

- Мы произвели некоторые замены, у нас есть новые игроки, молодые в том числе. Нам нужно много тренироваться, чтобы довести этот состав до Лиги чемпионов. Мы хотим пройти в Лиге конференций как можно дальше. "Кайрат" гораздо сильнее, чем кажется, несмотря на количество очков, которые они набрали. Мы проанализировали обе игры с "Карабахом", и в этих встречах "Кайрат" вполне мог выиграть.

- В гостевых матчах в еврокубках "Кайрат" проигрывал, но дома оказывал сопротивление как "Омонии", так и "Карабаху". Вы допускаете, что завтра вас ждет более серьезное сопротивление, чем в первой игре?

- Вы же понимаете, что наша задача - выйти в плей-офф. У "Кайрата" есть все предпосылки победить дома, но в целом, думаю, шансы на победу равны.

- "Кайрат" играет в три центральных защитника, и на данный момент его стиль можно считать закрытым. Можно ли сказать, что в предстоящем матче мы увидим противостояние оборонительного футбола и атакующего?

- Мы готовимся к любой ситуации. Но, я думаю, "Кайрат" постарается сыграть в атаку.

- Можете ли завтра сыграть Таулянт Джака?

- Да, он готов сыграть.

Матч "Кайрат" - "Базель" состоится завтра, 25 ноября, на стадионе "Центральный" в Алматы. На данный момент алматинцы набрали один балл в групповой стадии ЛК, в то время как швейцарская команда занимает второе место с восемью очками.