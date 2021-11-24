"Он вряд ли будет главным тренером ЦСКА". Агент - о перспективах Бабаяна в РПЛ и трансфере казахстанца в Европу

Стоило ли Григорию Бабаяну покидать "Тобол" ради должности ассистента главного тренера ЦСКА, и покинет ли российский клуб казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров - на эти вопросы в беседе с корреспондентом Vesti.kz ответил агент Дмитрий Селюк.

По мнению футбольного функционера, Бабаян мог бы самостоятельно возглавлять команду в России:

"Безусловно, работая в ЦСКА он многому научится. Но я считаю, лучше быть первым парнем на деревне, ведь он был главным в "Тоболе". Бабаян - грамотный специалист, может, он надеялся на какие-то основные роли в ЦСКА, но я боюсь, что он вряд ли будет главным тренером в московском клубе. На мой взгляд, он может больше, чем быть просто ассистентом в ЦСКА. Может, он рассматривает это как переходный период, а дальше попробует самостоятельно взять команду в России. Мое мнение - ему лучше взять команду поменьше в России, но быть там главным тренером".

Касательно Бахтиярова, агент игрока позитивно оценил его период в клубе ФНЛ "Олимп-Долгопрудный", а также предположил, где он может выступать в следующем году:

"Он играет постоянно, а последние матчи пропустил только из-за ангины. Действительно хорошо, что он вернулся в футбол после периода в "Сочи", есть практика. Главный тренер Пилипчук им очень доволен и даже нашел ему новую позицию - ближе к центру полузащиты, а не на фланге. Кстати, на фланге там теперь играет Ада Ома, для меня странно, что ему не дали сыграть в карагандинском "Шахтере", а теперь он успешно выступает в ФНЛ. Это говорит о том, что, к сожалению, там идут подводные течения.

Возвращаясь к теме Акмаля. У него есть контракт до следующего лета, в клубе им довольны, тем более он не легионер. Вернется ли в РПЛ? Раньше говорили, что он "хрустальный мальчик", но сейчас он практически играет без травм. Посмотрим, что будет, тренер ему доверяет, он доиграет до мая, а к лету в России, возможно, будут перемены, новый лимит. Поэтому не исключаю, что Акмаль окажется за рубежом, и это не постсоветские страны, у меня уже есть наметки, разговариваю с некоторыми клубами".

Напомним, что 41-летний Бабаян уехал в ЦСКА летом. Одно из его направлений - отвечать за стандарты. 23-летний Бахтияров до переезда в российский чемпионат играл за молодежный состав "Кайрата" и армянский "Арцах".