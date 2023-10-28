"Очень скучаем по Бахе". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове

Опытный защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о трансфере полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

"Скучаю ли я по Зайнутдинову? Очень скучаю, конечно. Баха молодец, в сборной стал лучшим бомбардиром в истории. Поэтому желаю ему удачи, успехов и продолжать в том же духе.

Часто созваниваемся? Конечно, довольно часто общаемся. У него потихоньку налаживаются дела в Турции, он адаптируется к новому чемпионату и стране. Думаю, у него там все будет хорошо", — приводит слова Набабкина пресс-служба клуба.

Напомним, что Зайнутдинов минувшим летом перешел из ЦСКА в "Бешикташ" за 4,5 миллиона евро. На данный момент казахстанец сыграл 11 матчей во всех турнирах за "орлов" и отметился одним голом.

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