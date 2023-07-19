Неожиданным результатом закончился матч "Кайрата" с чемпионом Узбекистана

В Алматы завершился товарищеский матч между местным "Кайратом" и узбекистанским "Пахтакором", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит уже в компенсированное время.

При этом на 70-й минуте матч был прерван из-за проблем с освещением на арене, но вскоре игра возобновилась.

Напомним, первый товарищеский матч между командами состоялся в феврале в Ташкенте (Узбекистан). Тогда победу со счетом 4:3 одержал "Пахтакор".

"Пахтакор" является действующим чемпионом Узбекистана. В нынешнем чемпионате он идет на втором месте, набрав 28 очков после 12 матчей.

"Кайрат" же идет четвертым в КПЛ. У алматинцев 27 очков после 15 игр.

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