Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

"Не сказал бы, что сыграл цикл феноменально". Оразов - о сборной Казахстана, Адиеве и "Актобе"

"Не сказал бы, что сыграл цикл феноменально". Оразов - о сборной Казахстана, Адиеве и "Актобе"
©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о выступлении в Лиге наций, мотивации от Магомеда Адиева и конкуренции за место в составе "Актобе"

- Рамазан, если абстрагироваться от результата в Баку, насколько ты лично доволен своей игрой и командным успехом?

- Думаю, каждый игрок сборной доволен общим результатом сборной, мы проделали достаточно хорошую работу.

- Все называют Адиева прежде всего тренером-мотиватором, ты согласен с этим?

- В плане мотивации согласен, что Магомед Мусаевич всегда находит правильные слова. Что сказали перед Беларусью? Точно не помню, но думаю, сами игроки себя мотивировали тем, что мы прошли такой путь и не хотелось терять все из-за одной игры. Но и в целом Мусаевич - сильный тренер, наше место в таблице доказывает это.

- Есть мнение, что в сборной ты словно чувствуешь себя комфортнее, поэтому играешь ярче, эффективнее по сравнению с клубом. Так ли это?

- В клубе все по-другому, там иная тактика. Если говорить о сборной, Мусаевич со мной индивидуально много разговаривал весь цикл. Не знаю, я бы не сказал, что сыграл за сборную феноменально, просто команда в целом смотрелась хорошо.

- Как ты думаешь, насколько реальны шансы бороться с Грузией, Турцией и Грецией за выход на Евро-2024?

- В одной конкретной игре может все произойти. Все в наших руках, как себя проявим, настроимся. Конечно, это большой шанс, каждый приложит усилия, чтобы осуществить мечту. Не надо никого бояться, все зависит от нас.

- По игре с Азербайджаном. Можно сказать, что удаление Алипа сломало игру окончательно?

- Мы держались до этого момента. В меньшинстве, конечно, тяжело, особенно на таком уровне, и после игры с Беларусью прошло всего два дня. Игра шла до гола, после него уже совсем тяжело было.

- Как воспитанника "Кайрата" спрошу тебя о дебюте Садыбекова, как оценишь его выход?

- Адилета вся команда поддерживала, поскольку он сейчас самый молодой, первый сбор был для него. Он ждал этот дебют, молодец, он на правильном пути. Желаю ему как можно больше игр за сборную.

- Ты создаешь много острых ситуацией у чужих ворот в течение сезона, но забить как в сборной, так и в клубе пока не получается. Анализировал, почему так происходит?

- Сложно сказать. Статистика не очень хорошая, согласен. В голове статистика сидит и это немного давит. Но главное - результаты, "Актобе" на первом месте, сборная тоже. Но, безусловно, в индивидуальном плане хотелось бы большего. Может, где-то не везет, где-то не хватает мастерства.

- Для тебя не удивительно, что при Адиеве в "Чайке" ты очень мало играл, а тут он почти сразу поверил в тебя в сборной?

- В "Чайке" действительно сложный период был, может, тогда не хватило времени на адаптацию. В сборной уже после первых тренировок многое стало понятно. У меня уже было другое отношение к тренировочному процессу. Момент, когда окончательно почувствовал доверие, случился после первой игры с Азербайджаном. 

- Если говорить о клубе, в "Актобе" у тебя появился конкурент - Бауыржан Байтана, как воспринимаешь эту борьбу за место в основе?

- Конкуренция всегда на пользу, ты на месте не стоишь. Но при этом скажу, что мы друг друга поддерживаем, поэтому в плане личных отношений все хорошо.

Напомним, сборная Казахстана завершила цикл с 13 набранными очками в своей группе в дивизионе С Лиги наций. В следующем розыгрыше турнира команда будет выступать в дивизионе B, а также получит возможность квалифицироваться на Евро-2024, сыграв мини-турнир с победителями групп в дивизионе С.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Адиев Магомед Оразов Рамазан Сборная РК по футболу Актобе ФК Лига наций

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 23:45
Казахстан(футбол)
Миллионы? Озвучены премии за победу над Казахстаном в Лиге наций Миллионы? Озвучены премии за победу над Казахстаном в Лиге наций
Вчера , 22:40
Казахстан(футбол)
Рекорд и незабываемые эмоции, или как болельщики сборной Казахстана вернулись на трибуны в 2022-м Рекорд и незабываемые эмоции, или как болельщики сборной Казахстана вернулись на трибуны в 2022-м
Вчера , 20:15
Казахстан(футбол)
Казахстанский защитник вышел "на замену" Алипу и вошел в историю Казахстанский защитник вышел "на замену" Алипу и вошел в историю
Вчера , 19:46
Казахстан(футбол)
Красиво? Суперфинт игрока сборной Казахстана в Лиге наций попал на видео Красиво? Суперфинт игрока сборной Казахстана в Лиге наций попал на видео
Вчера , 18:57
Казахстан(футбол)
Алип? Определены лучшие игроки после триумфа Казахстана в Лиге наций Алип? Определены лучшие игроки после триумфа Казахстана в Лиге наций
Вчера , 18:10
Казахстан(футбол)
Стало известно будущее Куата в "Астане" Стало известно будущее Куата в "Астане"
Вчера , 14:07
Казахстан(футбол)
"Не сказал бы, что сыграл цикл феноменально". Оразов - о сборной Казахстана, Адиеве и "Актобе" "Не сказал бы, что сыграл цикл феноменально". Оразов - о сборной Казахстана, Адиеве и "Актобе"
Вчера , 11:45
Казахстан(футбол)
Выходка Алипа: зазвездился или перегорел? Как один эпизод отразился на сборной Казахстана Выходка Алипа: зазвездился или перегорел? Как один эпизод отразился на сборной Казахстана
Вчера , 00:42
Казахстан(футбол)
"Если оставите Адиева, добьетесь успеха". Тренер сборной Азербайджана - о Казахстане в Лиге наций "Если оставите Адиева, добьетесь успеха". Тренер сборной Азербайджана - о Казахстане в Лиге наций
Вчера , 00:24
Казахстан(футбол)
"Я немного недоработал". Адиев - о матче с Азербайджаном, Алипе и Зайнутдинове "Я немного недоработал". Адиев - о матче с Азербайджаном, Алипе и Зайнутдинове
25 сентября, 13:25
Казахстан(футбол)
Реванш? Известен состав конкурента Казахстана в Лиге наций Реванш? Известен состав конкурента Казахстана в Лиге наций
25 сентября, 12:06
Казахстан(футбол)
Назван победитель матча Казахстана с Азербайджаном в Лиге наций Назван победитель матча Казахстана с Азербайджаном в Лиге наций
25 сентября, 10:13
Казахстан(футбол)
"Мертвый" Казахстан? Тренер обратился к хейтерам после игр Лиги наций "Мертвый" Казахстан? Тренер обратился к хейтерам после игр Лиги наций
25 сентября, 09:42
Казахстан(футбол)
Казахстан сыграет с Англией или Францией? Что принесет триумф в Лиге наций Казахстан сыграет с Англией или Францией? Что принесет триумф в Лиге наций
25 сентября, 07:50
Казахстан(футбол)
Прямая трансляция матча Казахстана после триумфа в Лиге наций Прямая трансляция матча Казахстана после триумфа в Лиге наций
24 сентября, 19:39
Казахстан(футбол)
"Выход на Евро? Все возможно". Вороговский - о матче с Азербайджаном и успехе в Лиге наций "Выход на Евро? Все возможно". Вороговский - о матче с Азербайджаном и успехе в Лиге наций
24 сентября, 19:05
Казахстан(футбол)
"Сквозило неуважение к моим парням". Адиев - о матче с Азербайджаном, новичках и Евро-2024 "Сквозило неуважение к моим парням". Адиев - о матче с Азербайджаном, новичках и Евро-2024
23 сентября, 21:17
Казахстан(футбол)
Токаев отреагировал на высказывание Зайнутдинова о казахстанцах Токаев отреагировал на высказывание Зайнутдинова о казахстанцах
23 сентября, 20:45
Казахстан(футбол)
Нуралы Алип обратился к фанатам после триумфа в Лиге наций Нуралы Алип обратился к фанатам после триумфа в Лиге наций
23 сентября, 19:24
Казахстан(футбол)
"Я даже извинился...". В Азербайджане высказались о матче с Казахстаном в Лиге наций "Я даже извинился...". В Азербайджане высказались о матче с Казахстаном в Лиге наций
23 сентября, 18:37
Казахстан(футбол)
Магомед Адиев сделал заявление после триумфа с Казахстаном в Лиге наций Магомед Адиев сделал заявление после триумфа с Казахстаном в Лиге наций
23 сентября, 14:37
Казахстан(футбол)
"Балтиев лично проставится". Как Зайнутдинов идет к званию лучшего бомбардира в сборной Казахстана "Балтиев лично проставится". Как Зайнутдинов идет к званию лучшего бомбардира в сборной Казахстана
23 сентября, 00:30
Казахстан(футбол)
Кто верил? В УЕФА отреагировали на триумф Казахстана в Лиге наций Кто верил? В УЕФА отреагировали на триумф Казахстана в Лиге наций
22 сентября, 23:47
Казахстан(футбол)
"Это круто!". Шацкий - о победе Казахстана в Лиге наций, болельщиках и суперспасении "Это круто!". Шацкий - о победе Казахстана в Лиге наций, болельщиках и суперспасении
22 сентября, 23:26
Казахстан(футбол)
"Заслужили не мы, а болельщики". Зайнутдинов - о юбилейном голе за Казахстан и обещании тренера "Заслужили не мы, а болельщики". Зайнутдинов - о юбилейном голе за Казахстан и обещании тренера
22 сентября, 23:10
Казахстан(футбол)
"Поздравляю Казахстан, молодцы!". Автор гола Беларуси - об игре в Лиге наций "Поздравляю Казахстан, молодцы!". Автор гола Беларуси - об игре в Лиге наций
22 сентября, 23:01
Казахстан(футбол)
"В моей жизни такое впервые". Адиев - о триумфе в Лиге наций, новом контракте и Зайнутдинове "В моей жизни такое впервые". Адиев - о триумфе в Лиге наций, новом контракте и Зайнутдинове
22 сентября, 22:42
Казахстан(футбол)
"Казахстан заслужил победу". Тренер сборной Беларуси - о матче в Лиге наций "Казахстан заслужил победу". Тренер сборной Беларуси - о матче в Лиге наций
22 сентября, 21:54
Казахстан(футбол)
Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю
22 сентября, 19:56
Казахстан(футбол)
Маска у Зайнутдинова и "уши" для Алипа. Как казахстанцы прибыли на Лигу наций Маска у Зайнутдинова и "уши" для Алипа. Как казахстанцы прибыли на Лигу наций

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus