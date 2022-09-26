"Не сказал бы, что сыграл цикл феноменально". Оразов - о сборной Казахстана, Адиеве и "Актобе"

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о выступлении в Лиге наций, мотивации от Магомеда Адиева и конкуренции за место в составе "Актобе".

- Рамазан, если абстрагироваться от результата в Баку, насколько ты лично доволен своей игрой и командным успехом?

- Думаю, каждый игрок сборной доволен общим результатом сборной, мы проделали достаточно хорошую работу.

- Все называют Адиева прежде всего тренером-мотиватором, ты согласен с этим?

- В плане мотивации согласен, что Магомед Мусаевич всегда находит правильные слова. Что сказали перед Беларусью? Точно не помню, но думаю, сами игроки себя мотивировали тем, что мы прошли такой путь и не хотелось терять все из-за одной игры. Но и в целом Мусаевич - сильный тренер, наше место в таблице доказывает это.

- Есть мнение, что в сборной ты словно чувствуешь себя комфортнее, поэтому играешь ярче, эффективнее по сравнению с клубом. Так ли это?

- В клубе все по-другому, там иная тактика. Если говорить о сборной, Мусаевич со мной индивидуально много разговаривал весь цикл. Не знаю, я бы не сказал, что сыграл за сборную феноменально, просто команда в целом смотрелась хорошо.

- Как ты думаешь, насколько реальны шансы бороться с Грузией, Турцией и Грецией за выход на Евро-2024?

- В одной конкретной игре может все произойти. Все в наших руках, как себя проявим, настроимся. Конечно, это большой шанс, каждый приложит усилия, чтобы осуществить мечту. Не надо никого бояться, все зависит от нас.

- По игре с Азербайджаном. Можно сказать, что удаление Алипа сломало игру окончательно?

- Мы держались до этого момента. В меньшинстве, конечно, тяжело, особенно на таком уровне, и после игры с Беларусью прошло всего два дня. Игра шла до гола, после него уже совсем тяжело было.

- Как воспитанника "Кайрата" спрошу тебя о дебюте Садыбекова, как оценишь его выход?

- Адилета вся команда поддерживала, поскольку он сейчас самый молодой, первый сбор был для него. Он ждал этот дебют, молодец, он на правильном пути. Желаю ему как можно больше игр за сборную.

- Ты создаешь много острых ситуацией у чужих ворот в течение сезона, но забить как в сборной, так и в клубе пока не получается. Анализировал, почему так происходит?

- Сложно сказать. Статистика не очень хорошая, согласен. В голове статистика сидит и это немного давит. Но главное - результаты, "Актобе" на первом месте, сборная тоже. Но, безусловно, в индивидуальном плане хотелось бы большего. Может, где-то не везет, где-то не хватает мастерства.

- Для тебя не удивительно, что при Адиеве в "Чайке" ты очень мало играл, а тут он почти сразу поверил в тебя в сборной?

- В "Чайке" действительно сложный период был, может, тогда не хватило времени на адаптацию. В сборной уже после первых тренировок многое стало понятно. У меня уже было другое отношение к тренировочному процессу. Момент, когда окончательно почувствовал доверие, случился после первой игры с Азербайджаном.

- Если говорить о клубе, в "Актобе" у тебя появился конкурент - Бауыржан Байтана, как воспринимаешь эту борьбу за место в основе?

- Конкуренция всегда на пользу, ты на месте не стоишь. Но при этом скажу, что мы друг друга поддерживаем, поэтому в плане личных отношений все хорошо.

Напомним, сборная Казахстана завершила цикл с 13 набранными очками в своей группе в дивизионе С Лиги наций. В следующем розыгрыше турнира команда будет выступать в дивизионе B, а также получит возможность квалифицироваться на Евро-2024, сыграв мини-турнир с победителями групп в дивизионе С.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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