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"Наш футбол "лежит на боку". Эксперт - о выдвижении Лории на пост президента КФФ и кандидатуре Боранбаева

"Наш футбол "лежит на боку". Эксперт - о выдвижении Лории на пост президента КФФ и кандидатуре Боранбаева
©КФФ
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Заслуженный тренер РК Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о выдвижении Давида Лории на пост президента Казахстанской федерации футбола (КФФ). Также он прокомментировал, почему возглавить КФФ не готов Кайрат Боранбаев, владелец алматинского "Кайрата".

- Павел Петрович, стало известно, что Давид Лория выдвинул свою кандидатуру на пост президента КФФ. Как Вы относитесь к этой новости?

- Давида знаю очень давно, отношусь к нему с уважением. Одним из первых поздравил его с назначением в Политсовет партии "Нур Отан".

Тем больше было мое удивление, когда узнал, что он претендует на должность президента КФФ. Дело в том, что в футбольной среде такой поступок называется "идти на живое место". Адильбек Рыскельдинович свои полномочии не сложил. Согласно Уставу федерации есть определенная процедура. Ее надо соблюсти. Например, если Президент подаст заявление освободить его от должности. Поэтому не надо "бежать впереди паровоза".


Складывается впечатление, что членство в партии Лория рассматривает как льготный пропуск на должность. Если Давид претендовал бы на должность, например, главного менеджера по маркетингу, то его стремление развивать отечественный футбол можно только приветствовать. Или изъявил бы желание реанимировать работу Центров подготовки, чтобы там действительно воспитывали высококвалифицированных футболистов. В помощь мог бы пригласить своего друга и моего лучшего ученика Али Алиева. В случае успеха, лет через пять, футбольная общественность на руках внесла бы их в федерацию.

В центрах подготовки и академиях будущее нашего футбола. К тому же пять лет достаточный срок, чтобы хорошо научится разговаривать на казахском языке.

Наш футбол "лежит на боку", а у Давида нет позитивного опыта кризисного управленца. Зато он написал письмо Президенту страны, в котором он оправдывается за провал "Астаны" в чемпионате и еврокубках. Есть еще жгучее желание порулить нашим футболом. Выходит, что набор аргументов, чтобы претендовать на столь ответственную должность, скуден.

- Но Лория едва ли не единственный в нашей футбольной среде, кто проходит учебу в УЕФА, у него есть богатый, в том числе международный, опыт в качестве игрока, он смотрит современным взглядом на развитие футбола. Это разве не аргументы в пользу его кандидатуры?

- Знаю, что он обучается по программе UEFA MIP, созданной для бывших игроков сборных по обучению менеджменту. С ним учится Аршавин, которого без спешки ведут по административной лестнице в "Зените", чтобы он знал всю структуру и работу клуба изнутри, на практике.  Он начал с академии и не претендует сейчас на должность генерального директора, но точно им будет. Позиция Давида существенно отличается от позиции Аршавина.

В своем обращении к общественности он говорит: "С того времени, как я завершил карьеру игрока, ко мне часто обращаются болельщики со всех уголков Казахстана. Я часто слышу призыв от них: помочь нашему футболу выйти на новый уровень, поэтому я решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Казахстанской федерации футбола. Я чувствую доверие болельщиков, специалистов, коллег. И уверен, что смогу оправдать их доверие". 

Это же чистой воды популизм. И дальше: "Все, что я могу предложить – свои знания и свое отношение. Но, возможно, именно это нам сейчас и нужно. За 20 лет в УЕФА мы получили бесценный опыт. Необходимо его использовать, наладить международные отношения и выжать максимум от всех форм сотрудничества".

Как говорится, в добрый путь.  В Центрах подготовки необъятный фронт работы: чему учить, как учить, как воспитывать и контролировать качество подготовки футболистов.  Можно не говорить много о намерениях, о мифическом бесценном опыте, о голосах со всех уголков Казахстана, а показать умения и знания на практике, в процессе конкретной, очень важной для нашего футбола работе. Можно предположить, что самовыдвижение Давида не случайно.

Очень похоже на "телефонное право". Если это так, то нужно не забывать, что КФФ - общественная организация и свою деятельность организует по Уставу УЕФА, в котором есть опция, исключающая влияние государства на деятельность федерации.

Из прессы известно, что 28 февраля состоится отчетно-перевыборная конференция. Допускаю, найдутся и другие претенденты, которые соберет кучу подписей и петиций. Обязательно будут такие, кто "держит нос по ветру", проголосуют, как надо.

Вот вам и новый президент, явочным порядком! Без необходимого для такой должности опыта, без продуманной по всем направлениям стратегии развития футбола в стране, без дорожной карты по решению неотложных задач.

Надеюсь на мудрость членов Исполкома, которые уполномочены принимать важные и значимые решения для казахстанского футбола.

- Вы сказали, что, вероятно, найдутся и другие претенденты на должность президента КФФ. Почему бизнесмены и независимые люди не хотят возглавить КФФ? Ведь, помимо Кайрата Боранбаева, по слухам, от выдвижения своей кандидатуры отказался Берик Каниев.

- Не надо верить слухам и фейкам. Лучше всего спросить об этом у Кайрата Советаевича и Берика Сералиевича. Причин не знаю, а гадать и делать какие-то предположения, отвечая на такого рода вопрос, дело неблагодарное.

- Считаете ли Вы, что определенные изменения в работе и структуре КФФ необходимы?

- В действующей стратегии развития футбола в Казахстане, срок который истекает в этом году, написано, что выступление сборных команд в официальных соревнованиях являются индикатором развития футбола в стране.

Результаты всех наших сборных команд хорошо известны. Здесь полный провал. Если это обстоятельство принять как посыл к действию, то изменения могут произойти. Возможно, уже скоро, на конференции 28 февраля.

Напомним, что президентом КФФ является Адильбек Джаксыбеков. Ранее он возглавлял федерацию с 2007 по 2014 год, а в 2018 году вернулся на данный пост.  

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Метки:
Лория Давид КФФ Боранбаев Кайрат Аршавин Андрей

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