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"Мы можем показать КФФ, как надо работать". Интервью Боранбаева с ответом Айтхожину, про ошибку по Зайнутдинову и кто будет после Шпилевского

Подводим итоги года с руководителем "Кайрата".

"Мы можем показать КФФ, как надо работать". Интервью Боранбаева с ответом Айтхожину, про ошибку по Зайнутдинову и кто будет после Шпилевского
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев после завершения футбольного сезона в Казахстане дал развернутое интервью YouTube-каналу Vesti.kz. В первой части беседы руководитель алматинского клуба предельно критично высказался о работе КФФ, признал, что в его команде мог играть Бахтиер Зайнутдинов, и анонсировал назначение казахстанского тренера в ближайшие годы. 



О Шпилевском 

- Да, он любит высказываться в резкой форме, но это не от того, что он хочет кого-то обидеть. Это связано с его воспитанием и, наверное, с неправильным переводом, если можно так сказать. По поводу того футбола, который он пропагандирует - это то, что хотел клуб, мы его приглашали именно под такой футбол. По высказываниям, ну что поделаешь. мы же люди восточные, пытаемся острые углы сгладить, но Алексей вырос в Германии, в европейских традициях. 

О потенциальном назначении казахстанского тренера в "Кайрат"

- Мы занимаемся тем, чтобы в ближайшие пять лет главным тренером "Кайрата" стал казахстанец. 

О работе федерации и Айтхожине 

- Пусть Азамат занимается федерацией и не лезет в работу частных футбольных клубов. КФФ - это общественная организация, она не вмешивается в работу клубов. У них больше проблем в федерации. Я могу рассказать много решений (КФФ), которые не соответствуют действительности. Где футбольные центры? Где программа "Алға, Qazaqstan!"? Почему мы всем проигрываем? Почему нам негде играть? 

За "Кайрат" Айтхожин пусть не переживает, лучше бы поучились у нас, мы можем много рассказать и показать, как надо работать. В отличие от федерации мы точно знаем, куда идем, а вот куда идет федерация - это большой вопрос. Все красивые программы и лозунги КФФ - это ни о чем. 

О Зайнутдинове 

- Наверное, мы сожалеем, что не подписали его, мы ошиблись. Зайнутдинов и Перцух были у нас, мы вели переговоры, но не договорились. Но надо отдать должное Бахтиеру, вероятно он отказался от большого контракта (в Казахстане) и поехал играть в Россию. Он хочет расти как футболист, а не только зарабатывать деньги. На данный момент Зайнутдинов - сильнейший футболист Казахстана. 

Об отсутствии инфраструктуры у "Астаны"
 
- Они несколько лет доминировали, но в итоге остались ни с чем. В этом отличается развитие "Кайрата" и "Астаны", мы не гнались за быстрыми результатами, хотя результаты у нас тоже всегда были.  
 

 

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Метки:
Боранбаев Кайрат КФФ Кайрат ФК Сборная РК по футболу Астана ФК Зайнутдинов Бахтиер Шпилевский Алексей ЦСКА

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