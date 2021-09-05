"Мы футбол никогда не закопаем!". Как Али Алиев мотивирует футболистов "Астаны"

ФК "Астана" опубликовал мотивационную речь тренера Али Алиева, сообщают Vesti.kz.

На видео наставник молодежной команды поздравляет своих подопечных с очередной победой.

"Вы достойны были вопреки всему! Клуб переживает тяжелые времена, но мы футбол никогда не закопаем, мы его будет демонстрировать!" - говорит Алиев.

Напомним, ранее в клубе заявили , что Алиев продолжит возглавлять "Астану-М", несмотря на новости о его увольнении.

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