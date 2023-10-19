"Мне не понравилась эта реакция". Игрок сборной Казахстана - о критике от лидера группы "Ирина Кайратовна"

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал эпизод в сентябрьском матче с Финляндией (0:1), когда команду подверг критике солист музыкальной группы "Ирина Кайратовна" Алдияр Жапарханов.

После домашнего поражения от финнов в Астане (0:1), сборная Казахстана по традиции благодарила трибуны за поддержку, но в одном из эпизодов Жапарханов взял слово и вступил в диалог с игроками сборной, в частности заявив: "Мы вас поддерживаем всегда и везде. Это не игра! Пожалуйста пацаны, чуть-чуть осталось".

Оразов объяснил, как он воспринял эти слова и почему после побед над Северной Ирландией и Финляндией он всякий раз повторял "чуть-чуть осталось":

"Честно, после поражения от Финляндии я был зол, прежде всего из-за поражения. Ну и еще мне не понравилась эта реакция . Я думал мы просто подойдем к трибуне и поблагодарим их. Но сейчас вопрос урегулирован. Там Асхат Тагыберген и Батека Зайнутдинов поговорили, все нормально. Я знаю, что все они душой и сердцем болеют за Казахстан и это было на эмоциях. Да и у меня тоже на эмоциях. Им тяжело наблюдать за такой игрой. Сейчас, эта фраза, больше шутка. Они тоже Бахе отправляли фотки после вчерашней победы, с жестом "чуть-чуть".

Напомним, что сборная Казахстана продолжает борьбу за путевку на Евро-2024. В отборочной группе H команда Магомеда Адиева идет на третьем месте с 15 очками, лидерами являются Дания и Словения, набравшие по 19 очков.

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