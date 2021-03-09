Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Место в старте, "вторая молодость" и уважение болельщиков. Как экс-лидер "Астаны" Шомко набирает ход в РПЛ

Возвращение в основу сборной не за горами.

Место в старте, "вторая молодость" и уважение болельщиков. Как экс-лидер "Астаны" Шомко набирает ход в РПЛ
Дмитрий Шомко. Фото: ФК "Ротор"©️
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
0

Дмитрий Шомко, этой зимой перешедший из "Астаны" в "Ротор", за довольно непродолжительный срок стал игроком старта в новой команде. Он уже отыграл два полных матча в рамках РПЛ, по итогам обеих игр войдя в топ лучших футболистов волгоградского коллектива. Корреспондент Vesti.kz отметил прогресс Шомко и выделил то, чем он теперь отличается от себя прежнего.

Последние семь сезонов левый латераль отыграл в "Астане", в составе которой шесть раз становился чемпионом КПЛ, участвовал в групповых и квалификационных этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. На протяжении нескольких лет шли разговоры о возможном и скором переходе Дмитрия в один из клубов высшего дивизиона России, но раз за разом Шомко оставался в столице Казахстана. Он и сам напрямую говорил о желании попробовать свои силы в РПЛ, но затем давал понять, что "Астана" его не отпустит - заменить некем. 

Подмены в клубе действительно не было. В КПЛ не такое большое количество стабильных исполнителей хорошего класса на позиции левого защитника. А "Астана", каждый год ставящая задачу пробиться в групповой этап европейского турнира, просто не могла позволить себе расстаться с одним из лидеров. 

По этой причине отъезд Дмитрия состоялся лишь тогда, когда защитнику было 30 лет. И если в предыдущие годы многие говорили, что Шомко вполне по силам стать игроком стартовой обоймы в клубах первой восьмерки РПЛ, то сейчас он оказался в команде - аутсайдере чемпионата. Во многом это предопределил последний сезон "Астаны", в котором шестикратные чемпионы провалились и заняли третье место в КПЛ, а также впервые за много лет не вышли в групповую стадию еврокубков. Разумеется, общие командные результаты отразились на всех игроках индивидуально, и на Шомко в том числе.

Игрок сборной Казахстана подписал контракт на полгода, поэтому главной задачей Дмитрия является показать себя до конца сезона в РПЛ, дабы затем продлить контракт с "Ротором" (если клуб и игрока все устроит, а сами волгоградцы останутся в высшем дивизионе) либо заинтересовать в своих услугах более сильный коллектив, что, наверняка, является приоритетом для него. 

19 марта Шомко исполнится уже 31 год. С одной стороны, жаль, что сейчас ему не 27 или 28, но с другой - печалиться причин пока нет. Дмитрий сходу стал игроком старта, посадив на скамейку молодого и подвижного Данила Степанова, который защищает цвета волгоградцев на правах аренды из "Рубина"

26 февраля "Ротор" возобновил сезон в РПЛ, одержав выездную волевую победу над главным аутсайдером чемпионата - "Тамбовом" - 3:1. Шомко отыграл все 90 минут, а по итогам игры был назван болельщиками третьим лучшим игроком команды. 

Дмитрий нанес один удар в створ, сделал 86 касаний мяча (третье место среди игроков обеих команд), набрал 54 точных паса (четвертое место), выполнил одну ключевую передачу, занес в актив успешную обводку (больше лишь у одноклубника, Зурико Давиташвили - две), отметился выносом и тремя перехватами (четвертое место).

Вполне неплохая игра, пусть и против аутсайдера. Куда важнее отметить, что это первый официальный матч в сезоне, когда физические кондиции еще далеки от оптимальных. За эти 90 минут Шомко уже показал свое рвение и "футбольный голод". Постоянно забегал по флангу, делал рывки, просил передачи, успевал возвращаться в оборону. 

Спустя неделю "Ротор" провел домашний матч с "Химками", который завершился нулевой ничьей. Подмосковный клуб находится на десятом месте в таблице, опережая волгоградцев на 11 пунктов. Поэтому ничья против команды, отправившей в дубль Исламбека Куата, - довольно неплохой результат для "Ротора", пусть болельщики и могли ожидать большего.

Шомко вновь отыграл полный матч. Он снова стал третьим в голосовании болельщиков, чем подтвердил статус потенциального лидера команды. Дмитрий нанес один удар, сделал 95 касаний мяча (лидер матча), выполнил 38 выверенных передач (подвел лишь процент их точности - 61), выиграл две верховые дуэли, отметился тремя отборами, четырьмя выносами (второе место) и тремя перехватами. 

В этой игре Дмитрий меньше убегал вперед, но был очень надежен в обороне, отлично выполнив свои основные обязанности на поле. Пока Шомко находился в игре, Степанов сидел на скамейке запасных. Сейчас нет сомнений в том, что казахстанец выгрыз место в старте своим опытом и игровым мастерством. 

В последних сезонах, как принято считать, Шомко несколько снизил планку. Но рестарт РПЛ продемонстрировал, что Дмитрий мог поднаесться выступлениями в КПЛ. Футболист долгое время рвался в более конкурентный чемпионат, но каждый раз оставался в "Астане", клубе, который он, безусловно, любит. Но по игре Шомко сейчас видно, что он засиял, будто в одночасье омолодился. Вновь постоянные забегания, снова рывки и нацеленность на чужие ворота. Долгожданный переезд в РПЛ - большая мотивация для Дмитрия, благодаря которой он может заиграть еще лучше, чем прежде. 

Довольны игроком и болельщики российского клуба. Вот что они писали об игре Дмитрия по итогам встречи с "Химками":

"Шомко много ошибался в передачах, но компенсировал это большой самоотдачей", - отметил Валерий. "Шомко - хороший пас", - написал Сергей. Виктору же Дмитрий понравился в целом: "Отмечу Шомко, был очень полезен!"

Болельщица Марина написала следующее: "Хорошо отыграли, особенно Шомко. Вообще хороший переход, отличный футболист". Другой суппортер, Алексей, сравнил казахстанца с его конкурентом по позиции Степановым: "По последней игре Шомко смотрится увереннее, Степанов - таран и везде летает - это его плюс, но Шомко более качественно свою позицию держит, что ли, без суеты, четко". 

Еще интереснее на игру Шомко будет посмотреть в следующих матчах. До конца марта "Ротор" сыграет на выезде с "Уралом" (13.03), а также дома с "Ростовом" (17.03). Затем будет перерыв на международные матчи. Вряд ли что-то помешает Талгату Байсуфинову вызвать Дмитрия в национальную сборную, о которой футболист уже успел и забыть при тренерстве Михала Билека. В настоящий момент конкурентов на позицию левого защитника в сборной нет, поэтому Шомко с вероятностью 90 процентов должен будет сыграть против французов.

Отметим, что "Ротор" занимает 13-е место в РПЛ, набрав 18 очков по итогам 21 тура. Впереди еще девять матчей в рамках внутреннего первенства. Что же касается сборной, то матч Казахстан - Франция пройдет в воскресенье, 28 марта. Это будет старт команды в отборочном цикле к чемпионату мира-2022

Напомним, что вместе с Шомко за "Ротор" выступают казахстанцы Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко, а также экс-игрок "Астаны" из Беларуси Иван Маевский.

Фото: ФК "Ротор"©️

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Лига чемпионов Россия Куат Исламбек КПЛ-2021 Чемпионат мира по футболу Рубин Сборная РК по футболу Премьер-лига России Лига Европы Футбол Байсуфинов Талгат Астана ФК Межсезонье в КПЛ ЧМ-2022 Билек Михал Ростов ФК Ротор ФК Химки ФК Шомко Дмитрий Щеткин Алексей Логвиненко Юрий Урал ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:57
Футбол

Атака без нападающих, боеспособная "Астана" и "сырая" молодежь "Кайрата". Как выглядит проекция Суперкубка на КПЛ-2021
Сегодня
22:23
Футбол

Будут ли допускать болельщиков на матчи КПЛ-2021? В ПФЛК рассказали подробности
Сегодня
19:15
Футбол

Капитанский дух Нургалиева, эмоции "Астаны", комментарий Абраева. Как прошел финал Суперкубка Казахстана
Сегодня
18:02
Футбол

Шедевр Алыкулова, чудо-удар Томасова и выстрел Мужикова. Выбери лучший гол Суперкубка Казахстана-2021
Сегодня
15:22
Футбол

"Нам нужны игроки, которые умеют завершать атаку". Тихонов - о Суперкубке Казахстана, Куате и претендентах на титул КПЛ
Сегодня
14:00
Футбол

"Хочу вернуть "Астане" чемпионство в свой последний сезон". Рукавина - о работе с Клоппом, Томасове и победе над "МЮ"
Сегодня
13:39
Футбол

"Кайрат" начал продажу билетов на матч КПЛ-2021. Департамент СЭК отреагировал
Сегодня
13:15
Футбол

Экс-президент "Астаны" нашел виновных в поражении в финале Суперкубка и оценил новый формат турнира
Сегодня
12:44
Футбол

"Он для нас как Тор для "Мстителей". Капитан сборной Грузии может вернуться в "Тобол"
Сегодня
12:22
Футбол

Место в старте, "вторая молодость" и уважение болельщиков. Как экс-лидер "Астаны" Шомко набирает ход в РПЛ
Сегодня
11:56
Футбол

Назван лучший футболист Казахстана на сегодняшний момент
Сегодня
11:30
Футбол

Экс-игрок "Милана" и ЦСКА отклонил предложение из Казахстана
Сегодня
11:11
Футбол

"Ждет падение еще ниже". Саян Хамитжанов - о ситуации в "Астане", потолке зарплат в КПЛ и эпохе "Кайрата"
Вчера
20:01
Футбол

Сообразили на троих. "Кайрат" заработал в пять раз меньше "Тобола" в Суперкубке Казахстана
Вчера
12:01
Футбол

Футболист сборной Казахстана нашел новый клуб в КПЛ
7 марта
16:20
Футбол

"Через два года Павлодар должен быть в КПЛ". Как в городе развивают футбол после закрытия "Иртыша"
7 марта
13:42
Футбол

Вороговский помог "Беерсхоту" справиться с аутсайдером бельгийского чемпионата
6 марта
21:41
Футбол

"Ротор" с футболистом сборной Казахстана в составе набрал очки в матче РПЛ
6 марта
19:56
Футбол

"Я буду". Лобжанидзе - о победе "Тобола" над "Астаной" в Суперкубке Казахстана и бомбардирах КПЛ
6 марта
18:55
Футбол

Зайнутдинов против Быстрова. ЦСКА победил и приблизился к "Зениту"
6 марта
18:48
Футбол

Снова без Аймбетова. "Крылья Советов" одержали крупную победу и сохранили лидерство в ФНЛ
6 марта
08:27
Футбол

Выводы от неудач и решающий вклад в победу. Как Вагнер Лав и Штрели Мамба спасли "Кайрат" в матче с "Шахтером"
6 марта
07:15
Футбол

Опыт, надежность и настрой играть. Почему 39-летний Мокин продолжает оставаться одним из лучших в КПЛ
6 марта
00:00
Футбол

"Эмоции были у всех". Новичок "Шахтера" - о матче с "Кайратом" и возвращении в Казахстан
5 марта
23:07
Футбол

"Пока мы будем принимать соперников на "Астана Арене". Директор "Шахтера" - о трансферах, Суперкубке Казахстана и старте КПЛ
5 марта
22:49
Футбол

Клуб Александра Меркеля был близок к поражению, но избежал фиаско в матче с аутсайдером
5 марта
20:45
Футбол

Европейский клуб объявил о трансфере футболиста сборной Казахстана
5 марта
20:25
Футбол

"Молодежь "Кайрата" не готова к серьезным матчам". Эксперт оценил игру чемпиона в Суперкубке-2021
5 марта
16:52
Футбол

Топ-новичок помог "Кайрату" одержать волевую победу над "Шахтером" и стать третьим в Суперкубке страны
5 марта
16:36
Футбол

Забивное нападение, или кто из форвардов-новичков может выстрелить в КПЛ-2021
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика