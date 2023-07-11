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Что мешает трансферу Зайнутдинова в "Бешикташ": цена, новая кандидатура и ярость фанатов

Что мешает трансферу Зайнутдинова в "Бешикташ": цена, новая кандидатура и ярость фанатов
©КФФ

Переход Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ" остается в незавершенной фазе и пока переговоры идут крайне непросто. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об актуальных деталях сделки и препятствующих факторах. 

Несмотря на ряд инсайдов турецких СМИ о якобы завершенных переговорах, трансфер лидера сборной Казахстана в Турцию по-прежнему далек от финиша. Трудности есть как со стороны "Бешикташа", так и со стороны ЦСКА. Заключаются они в следующем: 

- Прежде всего - стоимость трансфера. Сразу было понятно, что турецкая сторона будет пытаться максимально сбить цену. Но ЦСКА лишь в редких случаях продает своих игроков ниже рыночной стоимости, Зайнутдинов не из этого списка. "Бешикташ", судя по всему, не готов платить запрашиваемые шесть миллионов евро. Стамбульцы не только хотят сбить цену, но и поделить ее по траншам или сделать процент со следующей продажи. Есть версия, что последнее предложение "Бешикташа" было таким: 4,2 миллиона евро и 35 процентов от последующей продажи игрока. 

- При этом личный контракт с самим Бахтиером "Бешикташ" уже согласовал, то ест по условиям с футболистом нет никаких проблем. По информации одного из источников, личные условия Зайнутдинова в Стамбуле будут выше, чем в Москве. 

- Однако пока ЦСКА не идет на уступки, в "Бешикташе" уже начинают рассматривать другие варианты. Если верить турецким СМИ, "орлам" интересен капитан "Аякса" Душан Тадич. Да, вроде бы Зайнутдинов и Тадич совершенно разные игроки, но "Бешикташ" изначально рассматривал Бахтиера именно как атакующего игрока, поэтому Тадич действительно конкурент в этой ситуации. 

- Общая реакция болельщиков "Бешикташа" на трансфер Зайнутдинова очень неоднозначная. Многих смущает завышенная цена и слабый статус (узнаваемость) игрока. "Пока наши враги подписывают Икарди и Джеко, мы берем казаха, который играл только в России", - примерно такая риторика есть в фанатской среде "Бешикташа". Нельзя сказать, что это сейчас как-то влияет на руководство "Бешикташа", но чем больше эта волна негодования, тем меньше энтузиазма будет у боссов клуба настаивать на подписании Бахтиера. 

- Возможно, ЦСКА затягивает переговоры в том числе из-за спортивной составляющей. Клуб на днях потерял игрока основы Хесуса Медину и в целом обойма "армейцев" явно не выглядит боевой. Поэтому ЦСКА хочет сохранить Зайнутдинова, как минимум до матча за Суперкубок России против "Зенита". 

- И еще одна исключительно теоретическая версия. По слухам, большие футбольные функционеры в Казахстане могут выйти на диалог с руководством ЦСКА по Зайнутдинову. Московский клуб могут попросить пойти на встречу игроку и не занимать принципиальную позицию в переговорах с "Бешикташем". 

Отметим, что за три года Зайнутдинов отыграл 78 матчей в футболке ЦСКА, забив шесть голов и сделав семь результативных передач. Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка России-2022/23.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция

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