Легендарный в прошлом клуб захотел подписать футболиста "Кайрата"

Столичный "Женис" приступил к усилению состава на будущий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz. По данным источника, близкого к ситуации, клуб хочет подписать полузащитника "Кайрата" Андрея Ульшина.

В текущем сезоне КПЛ на счету 23-летнего футболиста 15 матчей, в которых он забил один гол и сделал две голевые передачи.

В основной команде "Кайрата" уроженец Кокшетау выступает с 2020 года.

В заключительном туре первой лиги "Женису" достаточно не проиграть "Онтустику", чтобы обеспечить себе место в КПЛ-2024.

Добавим, что клуб был реанимирован в 2021 году, когда команда из Астаны начала свое выступление во второй лиге. "Женис" является трехкратным чемпионом Казахстана. Также команда трижды завоевывала Кубок страны. В 2002-м столичный клуб впервые в истории Казахстана представлял страну в европейских клубных турнирах, уступив по сумме двух матчей молдавскому "Шерифу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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