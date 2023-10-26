Легендарный в прошлом клуб захотел подписать футболиста "Кайрата"

Столичный "Женис" приступил к усилению состава на будущий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz. По данным источника, близкого к ситуации, клуб хочет подписать полузащитника "Кайрата" Андрея Ульшина.
В текущем сезоне КПЛ на счету 23-летнего футболиста 15 матчей, в которых он забил один гол и сделал две голевые передачи.
В основной команде "Кайрата" уроженец Кокшетау выступает с 2020 года.
В заключительном туре первой лиги "Женису" достаточно не проиграть "Онтустику", чтобы обеспечить себе место в КПЛ-2024.
Добавим, что клуб был реанимирован в 2021 году, когда команда из Астаны начала свое выступление во второй лиге. "Женис" является трехкратным чемпионом Казахстана. Также команда трижды завоевывала Кубок страны. В 2002-м столичный клуб впервые в истории Казахстана представлял страну в европейских клубных турнирах, уступив по сумме двух матчей молдавскому "Шерифу".
Загрузка матч-центра...
Реклама