Клуб из Европы нацелился на лидера "Астаны"

Полузащитник Макс Эбонг, выступающий за казахстанский клуб "Астана", может перейти в команду из Азербайджана, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации ресурса Apasport.az, в переходе 23-летнего футболиста заинтересован главный тренер клуба "Сумгаит" Алексей Бага. Он считает, что после ухода Анатолия Нуриева и Рахима Садыгова брешь в полузащите заполнит Эбонг.

Но есть трудности. Во-первых, у Макса контракт с "Астаной" до конца следующего года. Во-вторых, столичный клуб должен найти замену, чтобы отпустить полузащитника. Казахстанцы также намерены извлечь выгоду из этого трансфера.

Все эти факторы, пишет издание, снижают вероятность того, что переход состоится. Однако руководство "Сумгаита" все же попытается договориться.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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