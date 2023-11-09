КФФ сообщила об изменениях в казахстанском футболе

В Доме футбола состоялось внеочередное заседание Исполнительного Комитета Казахстанской федерации футбола, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В повестку дня заседания включены вопросы о внесении изменений и дополнений в Кодекс этики КФФ, Правила по лицензированию футбольных клубов для участия в соревнованиях, утверждении итогов соревнований среди женских команд в 2023 году и другие вопросы.

Согласно утвержденной повестке дня, Исполком принял следующие решения:

- Внести изменения и дополнения в Кодекс этики КФФ и утвердить его в новой редакции;

- Внести изменения и дополнения в Политику по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников КФФ и утвердить ее в новой редакции "Политика КФФ по предотвращению и урегулированию конфликта интересов";

- Внести изменения и дополнения в Правила по лицензированию футбольных клубов для участия в соревнованиях, организуемых КФФ и утвердить их в новой редакции;

- Утвердить итоговую турнирную таблицу результатов Чемпионата РК по футболу среди женских команд сезона 2023 года;

- Утвердить итоги розыгрыша Кубка РК по футболу среди женских команд сезона 2023 года;

- Утвердить итоговую турнирную таблицу результатов Чемпионата РК по футболу среди девушек в возрастной категории до 19 лет сезона 2023 года.