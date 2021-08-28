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КФФ наказала Тихонова и Смакова за неспортивное поведение

КФФ наказала Тихонова и Смакова за неспортивное поведение
©ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола по итогам матчей КПЛ и Кубка Казахстана, сообщается на сайте организации. Так, по итогам прошедших матчей наказания получили наставник "Астаны" Андрей Тихонов и тренер-аналитик "Ордабасы" Самат Смаков.

Перенесенный матч I тура КПЛ "Ордабасы" - "Кызыл-Жар"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении игрока и официального лица команды, в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Ордабасы" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 291 700 (двести девяносто одна тысяча семьсот) тенге. ФК "Ордабасы" уплатить штраф до 27 сентября 2021 года включительно.

За неспортивное поведение, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес официальных лиц матча после предупреждений, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента тренера-аналитика команды "Ордабасы" Смакова С. дисквалифицировать на четыре матча, срок начала с 27 августа 2021 года, а также наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 291 700 (двести девяносто одна тысяча семьсот) тенге. Смакову С. уплатить штраф до 27 сентября 2021 года включительно.

1/4 финала Кубка Казахстана. "Астана" - "Каспий"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Астана" наложить штраф в размере 50 МРП, что составляет 145 850 (сто сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) тенге. ФК "Астана" уплатить штраф до 27 сентября 2021 года включительно.

За неспортивное поведение, выразившееся в оскорбительном поведении, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента на главного тренера команды "Астана" Тихонова А. наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 291 700 (двести девяносто одна тысяча семьсот) тенге. Тихонову А. уплатить штраф до 27 сентября 2021 года включительно.

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Метки:
КФФ Смаков Самат Тихонов Андрей Ордабасы ФК Астана ФК КПЛ-2021 Кубок РК по футболу

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