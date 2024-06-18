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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

В казахстанском клубе четыре месяца не выплачивают зарплату

В казахстанском клубе четыре месяца не выплачивают зарплату
©ФК "Иле-Алатау"

Игроки, тренеры и персонал футбольного клуба "Иле-Алатау" из поселка Отеген-Батыр (Алматинская область) на протяжении четырех месяцев не получают заработную плату, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Акимат Алматинской области пообещал должное финансирование команде, выступающей во второй лиге. "Иле-Алатау" занимает третье место в турнирной таблице, однако сам клуб находится в удручающем состоянии.

Футболистам, тренерам и персоналу даже не смогли приобрести новую экипировку и игровую форму. На матчи второй лиги команда выходит в прошлогодней форме.

Что касается выступления в текущем сезоне, то "Иле-Алатау" сумел заявиться благодаря наличию гарантийного письма в адрес Казахстанской федерации футбола. Однако нет гарантий, что в ближайшее время клуб получит должное финансирование со стороны акимата. Костяк команды составляют молодые футболисты, а сами зарплаты находятся на низком уровне.

Ранее стало известно о том, что "Мактаарал", также не получил финансирование из районного акимата, несмотря на то, что команда идет в тройке лидеров второй лиги. 

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Метки:
Футбол Казахстан

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