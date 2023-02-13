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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Казахстанский вратарь подрался с легендой "Челси" и сборной Франции

Казахстанский вратарь подрался с легендой "Челси" и сборной Франции
©instagram.com/almat_bekbayev

Экс-голкипер сборной Казахстана по футболу Алмат Бекбаев рассказал Meta-ratings.kz о стычке с французом Флораном Малуда на "Кубке Легенд" в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Потасовка между двумя игроками произошла в матче сборной СНГ против сборной звезд.

"С Малуда получился конфликт на эмоциях, я сфолил на нем, ему не понравилось. Не сказал бы, что это драка. Так, потолкались. Потом в отеле помирились. Все команды жили в одной локации", - сказал Бекбаев.

Кубок Легенд - ежегодный турнир с участием звезд футбола прошлых лет. Его победителем стала сборная России, которая в финале обыграла сборную легенд СНГ со счетом 6:4. В составе сборной легенд СНГ выступали два казахстанца - Алмат Бекбаев и Фархадбек Ирисметов.

В турнире принимали участие такие звезды, как Майкон, Эрик Абидаль, Флоран Малуда, Эстебан Камбьяссо, Педру Мендеш, Алехандро Домингес и другие.

Напомним, что в январе 38-летний Бекбаев объявил о завершении игровой карьеры. Он выступал за "Мактаарал", "Кызыл-Жар", "Жетысу", "Иртыш", "Ордабасы", "Актобе", "Тобол", "Акжайык", "Кайсар". В свое время также успел поиграть за узбекский "Андижан". В составе "Ордабасы" выигрывал Кубок Казахстана, а также становился бронзовым призером чемпионата страны.

42-летний Малуда известен по играм за "Лион" и "Челси". Последним его клубом стал "Дифферданж 03" из Люксембурга. За сборную Франции провел 80 матчей и забил девять голов.

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Метки:
Челси Сборная РК по футболу Франция

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