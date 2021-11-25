Казахстанский тренер привел европейский клуб к чемпионству

Футбольный клуб "Жальгирис" под руководством казахстанского тренера Владимира Чеберина стал победителем чемпионата Литвы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В перенесенном матче 19-го тура "Жальгирис" обыграл на своем поле "Паневежис" (2:0) и гарантировал себе первое место, так как за тур до конца чемпионата на шесть очков оторвался от идущей на втором месте "Судувы".

56-летний Чебурин возглавил "Жальгирис" в начале этого года, до этого с 2016 по 2019 год тренировал "Судуву". Этот клуб он трижды подряд приводил к чемпионскому званию. С ним завоевывал Кубок и Суперкубок Литвы, а также дважды доходил до стадии плей-офф квалификации Лиги Европы.