Казахстанский нападающий определился с будущим в европейском клубе

Нападающий молодежной сборной Казахстана Денис Митрофанов пролонгировал соглашение белорусским клубом "Ислочь", передают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба "Ислочи", новый контракт казахстанца будет рассчитан до конца 2025 года.

В прошлом году Митрофанов ярко проявил себя в чемпионате Беларуси: сыграл 27 матчей в высшей лиге, в которых набрал 10 очков (9+1) по системе "гол+пас", став лучшим бомбардиром "Ислочи".

Отмечается, что в ближайшее время форвард будет прооперирован, а затем начнется курс реабилитации.

До переезда в Беларусь форвард выступал на родине, где защищал цвета таких клубов, как "Алтай", "Атырау" и "Кайрат".