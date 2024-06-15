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Казахстанский нападающий определился с будущим в европейском клубе

Казахстанский нападающий определился с будущим в европейском клубе
©ФК "Ислочь"

Нападающий молодежной сборной Казахстана Денис Митрофанов пролонгировал соглашение белорусским клубом "Ислочь", передают Vesti.kz

Как сообщает пресс-служба "Ислочи", новый контракт казахстанца будет рассчитан до конца 2025 года. 

В прошлом году Митрофанов ярко проявил себя в чемпионате Беларуси: сыграл 27 матчей в высшей лиге, в которых набрал 10 очков (9+1) по системе "гол+пас", став лучшим бомбардиром "Ислочи".

Отмечается, что в ближайшее время форвард будет прооперирован, а затем начнется курс реабилитации.

До переезда в Беларусь форвард выступал на родине, где защищал цвета таких клубов, как "Алтай", "Атырау" и "Кайрат". 

 

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Метки:
Беларусь Казахстанцы за границей Футбол

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