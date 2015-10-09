"Кайрат" принял решение по Калмурза на матч с "Копенгагеном"

Алматинский "Кайрат" (U-19) определился со стартовым составом на матч пятого тура общего этапа Юношеской лиги УЕФА против датского "Копенгагена", сообщают Vesti.kz.

Место в воротах займёт Шерхан Калмурза. Также с первых минут на поле выйдут: Данияр Ташпулатов, Амирбек Базарбаев, Мустафа Шен, Адлан Нургалиев, Шынгыс Дуйсенбек, Мухамедали Абиш, Акежан Каликулов, Азамат Туякбаев (капитан), Рамазан Багдат, Мансур Биркурманов.

Матч "Копенгаген" U-19 - "Кайрат" U-19 состоится в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 17:45 по казахстанскому времени.

Отметим, что "Копенгаген" за четыре тура набрал шесть очков, тогда "Кайрат" проиграл все четыре встречи.