Казахстан(футбол)
Сегодня 17:25
 

"Кайрат" принял решение по Калмурза на матч с "Копенгагеном"

  Комментарии

"Кайрат" принял решение по Калмурза на матч с "Копенгагеном" ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" (U-19) определился со стартовым составом на матч пятого тура общего этапа Юношеской лиги УЕФА против датского "Копенгагена", сообщают Vesti.kz.

Место в воротах займёт Шерхан Калмурза. Также с первых минут на поле выйдут: Данияр Ташпулатов, Амирбек Базарбаев, Мустафа Шен, Адлан Нургалиев, Шынгыс Дуйсенбек, Мухамедали Абиш, Акежан Каликулов, Азамат Туякбаев (капитан), Рамазан Багдат, Мансур Биркурманов.

Матч "Копенгаген" U-19 - "Кайрат" U-19 состоится в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 17:45 по казахстанскому времени.

Отметим, что "Копенгаген" за четыре тура набрал шесть очков, тогда "Кайрат" проиграл все четыре встречи.

Юношеская лига УЕФА 2025/26   •   Дания, Копенгаген   •   Групповой этап, Путь Лиги чемпионов, мужчины
Сегодня 17:45   •   идёт
Копенгаген (U-19)
Копенгаген (U-19)
(Копенгаген)
0:1
Кайрат (U-19)
Кайрат (U-19)
(Алматы)
