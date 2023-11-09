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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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"Кайрат" обыграл "Пахтакор" в матче с 7 голами и вышел в финал международного турнира

"Кайрат" обыграл "Пахтакор" в матче с 7 голами и вышел в финал международного турнира
©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" (U-17) стал первым финалистом международного юношеского турнира памяти Сеильды Байшакова. который проходит в Алматы, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего тура "Кайрат" обыграл сверстников из "Пахтакора" со счетом 4:3.

Вторую путевку в финал в очном противостоянии оспорят "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Насаф" (Узбекистан).

В пятницу, 10 ноября, пройдут финал турнира и матч за третье место.

Турнирное положение команд сейчас выглядит так:

"Кайрат" – 7 очков, разница мячей – 10:3
"Зенит" – 4 очка, разница – 3:1
"Пахтакор" – 1 очко, разница – 5:8
"Насаф" – 1 очко, разница – 1:7.

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Метки:
Кайрат ФК

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