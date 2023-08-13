Капитан женской сборной Казахстана по футболу продлила контракт с ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта с 30-летней с капитаном женской сборной Казахстана - защитницей Юлией Мясниковой, сообщают Vesti.kz.

Футболистка пополнила ряды клуба в 2019 году. За эти годы она стала двухкратным чемпионом России (2019 и 2020) и обладателем Кубка России (2022).

В 81 матче за ЦСКА Мясникова забила восемь голов.

"Дорогие красно-синие! Спешу сообщить, что мы с клубом продлили наши отношения! Мое желание играть за армейцев было полностью взаимным, и подписание контракта стало простой формальностью. Рада, что продолжаю карьеру в клубе, ставшим последние годы моей второй семьей. Вместе с ЦСКА к новым победам!" - цитирует Мясникову сайт ЦСКА.