Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

Кандидат в сборную Казахстана дебютировал за европейский клуб

Кандидат в сборную Казахстана дебютировал за европейский клуб
©КФФ

Казахстанский полузащитник Владислав Васильев проводит первый матч за минское "Динамо" в новом сезоне, передают Vesti.kz

Васильев появился в основном составе динамовцев на игру второго тура чемпионата Беларуси с "Минском". 

Последним клубом 26-летнего хавбека был шымкентский "Ордабасы", с которым он стал чемпионом Казахстана. За шымкентцев он отыграл 20 матчей во всех турнирах сезона-2023, забил гол и сделал ассист. 

Васильев ранее уже выступал в чемпионате Беларуси, где играл за такие клубы как "Энергетик БГУ", брестское "Динамо" и "Рух". В составе брестского "Динамо" хавбек становился чемпионом Беларуси. 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Васильев Владислав Беларусь Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 21:32
Казахстан(футбол)
©ФК "Елимай" Карпович сделал неожиданное заявление после победы "Елимая" над "Астаной"
Сегодня , 20:55
Казахстан(футбол)
©ФК "Кайрат" Новичок сборной Казахстана помог "Кайрату" обыграть "Ордабасы"
Сегодня , 20:33
Казахстан(футбол)
©КФФ Кандидат в сборную Казахстана дебютировал за европейский клуб
Сегодня , 20:00
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" В "Астане" возмущены судейством после поражения от "Елимая"
Сегодня , 19:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Женис" В "Женисе" высказались о пенальти в игре с "Актобе"
Сегодня , 19:01
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Тренер "Актобе" посвятил победу над "Женисом" пострадавшим при паводках
Сегодня , 18:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" "Астана" проиграла "Елимаю" в драматичном матче
Сегодня , 17:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Тобол" Тренер "Тобола" выделил работу Алиева в "Кызыл-Жаре"
Сегодня , 17:01
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" В "Актобе" рассказали о сроках возвращения на основной стадион
Сегодня , 16:38
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Лидер сборной Казахстана высказался о победе "Актобе"
Сегодня , 15:57
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" "Актобе" разгромил дебютанта чемпионата Казахстана
Сегодня , 09:30
Казахстан(футбол)
©Vesti.kz Самый ненавидимый футболист приехал в Казахстан и дал важные советы
Вчера , 22:35
Казахстан(футбол)
©ФК "Окжетпес" Экс-игрок сборной Казахстана получил неожиданный вариант возвращения в футбол
Вчера , 22:15
Казахстан(футбол)
©FIFA World Cup "Он добился бы успеха". Чемпион мира-2006 высказался о кандидате в тренеры сборной Казахстана
29 марта, 21:30
Казахстан(футбол)
©КФФ Озвучена причина отставки тренера сборной Казахстана
29 марта, 19:56
Казахстан(футбол)
©instagram.com/fc.khantengri В Казахстане уволили тренера через 3 месяца после назначения
29 марта, 11:43
Казахстан(футбол)
©ФК "Окжетпес" В прокуратуре сделали заявление о казахстанском футбольном клубе: подробности
29 марта, 10:58
Казахстан(футбол)
©КФФ "Есть игроки, которым не понравилось мое решение". Останется ли Тагыберген лидером сборной Казахстана
29 марта, 10:43
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Разборки без "волков" и старая встреча спустя 16 лет. Что нас ждет в 3-м туре КПЛ?
28 марта, 20:00
Казахстан(футбол)
©КФФ Бомбардир сборной Казахстана возобновил карьеру в 32 года и нашел клуб
28 марта, 15:00
Казахстан(футбол)
©instagram.com/abinur_nurymbet Игрока сборной Казахстана увели у другого европейского клуба
27 марта, 04:56
Казахстан(футбол)
©КФФ Новичок сборной Казахстана рассказал о дебютном голе и желании играть в Европе
27 марта, 04:32
Казахстан(футбол)
©КФФ Оразов высказался о будущем Адиева и дал позитивную оценку сборной Казахстана
27 марта, 04:14
Казахстан(футбол)
©КФФ Адиев заявил о готовности уйти из сборной Казахстана после поражения от Люксембурга
27 марта, 04:07
Казахстан(футбол)
©КФФ "Эти футболисты даже в клубах не играют". Адиев сделал резкое заявление о Шушеначеве и Жукове
26 марта, 18:03
Казахстан(футбол)
©КФФ Что стало причиной самого успешного цикла в истории казахстанского футбола
26 марта, 14:20
Казахстан(футбол)
©КФФ Адиев соберет новую команду? Что ждет сборную Казахстана после разгрома от Греции
26 марта, 12:30
Казахстан(футбол)
©IG/flf.lu Сильнее Казахстана? Пять фактов о сборной Люксембурга, которые вас удивят
25 марта, 23:44
Казахстан(футбол)
©Vesti.kz Игрок сборной Казахстана сделал заявление о матче с Люксембургом
25 марта, 23:30
Казахстан(футбол)
©КФФ Адиев рассказал о своем будущем в сборной Казахстана и тяжелом разговоре с лидерами

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus