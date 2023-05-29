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Камбэк, дубль и хет-трик. MFL KAZAKHSTAN и STARMIX устроили шоу на "Центральном"

Камбэк, дубль и хет-трик. MFL KAZAKHSTAN и STARMIX устроили шоу на "Центральном"
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Сборная медийной футбольной лиги Казахстана (MFL KAZAKHSTAN) обыграла российскую команду STARMIX, сообщают Vesti.kz. Товарищеский матч прошел на Центральном стадионе в Алматы.

Футбольный клуб SD Family при поддержке Jusan сделал игры медиа-команд частью футбольной жизни Казахстана. На этот раз матч стал не только важным спортивным событием, но и культурным.

Встреча на "Центральном" вызывала небывалый интерес. Российская команда приехала в роли фаворита, имея хороший опыт и более сыгранный коллектив. Между тем, казахстанская сборная провела сборы на базе ФК "Кайрат", что и принесло свои плоды.

Игроки STARMIX с первых минут попытались задавить соперника, но хозяева сдержали напор и после взяла игру под свой контроль. Хороший момент был у Серика Сапиева, но прославленный боксер не попал в ворота из выгодной позиции. Сразу после этого против MFL KAZAKHSTAN сыграло правило "Не забиваешь ты - забивают тебе" - STARMIX организовали быструю атаку, в результате которой Небезао вышел один на один с вратарем, открыл счет в матче и вывел гостей вперед.

Хозяева попытались ответить быстрым голом, но Ерболат Жанабылов ударом с лету с линии вратарской промахнулся. Казахстанская команда владела преимуществом, но реализовать свои атаки в голы у нее не получалось. Выделялся Алдияр Жапарханов, который своими длинными пасами разрывал оборону соперника, но не хватало завершающего удара.

Перелом в игре наступил, когда на замену вышел Амбал. Темирлан Блушинов замкнул передачу с фланга и в касание переправил мяч в угол ворот. Стоит отметить, что он является победителем первого сезона совместного проекта SD Family и Jusan под названием "ЯСДшник", благодаря которому получил возможность играть в медийной команде.

После этого гола хозяева воспряли духом и с большой энергией начали атаковать. На этот раз отличился Алишер Кельгенбай, которому ассистировал Алихан Байзаков. Свой гол Кельгенбай отметил необычным образом: залез на перекладину ворот и спрыгнул с нее, сделав заднее сальто.

Под занавес первого тайма Даурен Орынбасар удвоил преимущество хозяев (3:1), переиграв голкипера гостей Шкета, который вышел на перехват паса, но вместо мяча пропустил удар в ближний угол.

После перерыва STARMIX удалось быстро отыграться и вновь за гостей отличился Небезао. Но затем свое слово взял Кельгенбай - он хладнокровно накрутил оборону соперника штрафной площади и направил мяч в угол ворот. Следом Алишер оформил хет-трик.

В итоге матч завершился уверенной победой MFL KAZAKHSTAN, но на этом действие на "Центральном" не закончилось. После завершения игры участники продолжили праздник. Грандиозное лазер-шоу мирового уровня стало первым элементом развлекательной программы. Оно поразило всех присутствующих своей великолепной постановкой и эффектами.

После шоу игроки вышли на сцену и дали концерт для зрителей. Алматинцев порадовали таки известные исполнители, такие как Миша Марвин, Гарик Богомазов из группы "Отпетые Мошенники", Кирилл Мойтон, Бабек Мамедрзаев и другие звезды. Концерт стал ярким завершением спортивно-культурного события, объединившего футбол и развлечения.

Этот матч стал открытием первого турнира MFL Kazakhstan, организованного при поддержке Jusan. Игры  пройдут с 27 мая по 10 июня на стадионе "Жас Кыран" в Алматы.

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