Известный казахстанский тренер может помешать Байсуфинову вернуться в клубный футбол

Казахстанский специалист Вахид Масудов стал еще одним кандидатом на пост главного тренера "Турана", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главным претендентом на вакантную должность является экс-наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов.
Последний раз Байсуфинов работал в клубном футболе в 2016 году, когда тренировал "Акжайык".
Минувшей зимой Масудов мог возглавить дебютанта КПЛ - "Махтаарал", однако затем принял юношескую сборную Казахстана до 19 лет.
Стоит добавить, что Масудов в начале 2000-х также тренировал сборную Казахстана.
В настоящее время функции главного тренера после отставки Владимира Газзаева исполняет Куаныш Кабдулов.
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