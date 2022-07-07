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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Исламбек Куат наказан за нецензурную брань в адрес рефери

Исламбек Куат наказан за нецензурную брань в адрес рефери
©ФК "Астана"

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат дисквалифицирован на четыре матча, сообщается на сайте КФФ. Причиной стала нецензурная брань в адрес рефери.

Сегодня, 7 июля, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола, на котором был рассмотрен инцидент, произошедший в матче первой лиги между командами "Астана-М", за которую сейчас играет Куат, и "Тараз-Каратау".

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Помимо дисквалификации Куата, который и так сослан в первую лигу из основной команды, штраф в размере 50 МРП наложен и на саму "Астану" - за недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении трех игроков.

Также на пять матчей дисквалифицирован игрок "Астана-М" Рахат Маратов - за неспортивное поведение, выразившееся в попытке физического воздействия на официальное лицо матча.

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Метки:
Куат Исламбек Астана ФК КПЛ Первая лига Казахстана

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