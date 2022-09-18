Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

Игрок сборной Казахстана принял участие в драматичном матче чемпионата Турции

Игрок сборной Казахстана принял участие в драматичном матче чемпионата Турции
©ФК "Газиантеп"

Казахстанский полузащитник Александр Меркель вернулся в основной состав турецкого "Газиантепа" после продолжительного отсутствия, сообщает корреспондент Vesti.kz

В матче седьмого тура чемпионата Турции команда Меркеля противостояла на выезде действующему чемпиону страны "Трабзонспору". "Газиантеп" уступил со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 98-й минуте. Меркель появился на поле в конце встречи, на 88-й минуте он заменил Александру Максима. 

Для Меркеля это был лишь второй матч в нынешнем сезоне, ранее он пропустил пять игр кряду. Для уроженца Алматы нынешний сезон может стать последним в "Газиантепе" поскольку его контракт завершается в июне 2023 года и футболистом основной обоймы он уже не является. 

 

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Меркель Александр Казахстанцы за границей Турция

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 22:36
Казахстан(футбол)
Игрок сборной Казахстана принял участие в драматичном матче чемпионата Турции Игрок сборной Казахстана принял участие в драматичном матче чемпионата Турции
Вчера , 19:32
Казахстан(футбол)
Игрока казахстанского клуба обвиняют в подделке документов Игрока казахстанского клуба обвиняют в подделке документов
17 сентября, 19:17
Казахстан(футбол)
Матч ЦСКА с Зайнутдиновым в РПЛ завершился сенсацией Матч ЦСКА с Зайнутдиновым в РПЛ завершился сенсацией
16 сентября, 18:19
Казахстан(футбол)
Мечты о "Легии" и пример Сейдахмета . "Кайрат" расстанется с Алыкуловым? Мечты о "Легии" и пример Сейдахмета . "Кайрат" расстанется с Алыкуловым?
16 сентября, 14:55
Казахстан(футбол)
Перезагрузка состава? Вернется ли Куат в основу "Астаны" при Бабаяне Перезагрузка состава? Вернется ли Куат в основу "Астаны" при Бабаяне
16 сентября, 13:30
Казахстан(футбол)
Экс-тренер "Астаны" заинтересовал московский "Спартак" Экс-тренер "Астаны" заинтересовал московский "Спартак"
15 сентября, 22:34
Казахстан(футбол)
Магомед Адиев отреагировал на предложение от клуба РПЛ Магомед Адиев отреагировал на предложение от клуба РПЛ
15 сентября, 21:59
Казахстан(футбол)
"Обидно пропускать от воспитанника". Кекер - о матче с "Ордабасы", Устименко и уровне зарплат "Обидно пропускать от воспитанника". Кекер - о матче с "Ордабасы", Устименко и уровне зарплат
15 сентября, 20:20
Казахстан(футбол)
Главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглавить клуб РПЛ Главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглавить клуб РПЛ
15 сентября, 20:00
Казахстан(футбол)
Никогда такого не было! Как "Астана" потерпела историческое поражение в КПЛ Никогда такого не было! Как "Астана" потерпела историческое поражение в КПЛ
15 сентября, 19:20
Казахстан(футбол)
"У "Актобе" поддержка структур". "Астану" ограбили в матче с "Тоболом" и лишили чемпионства? "У "Актобе" поддержка структур". "Астану" ограбили в матче с "Тоболом" и лишили чемпионства?
15 сентября, 14:01
Казахстан(футбол)
"Он мусульманин и нас понимает". Раскрыт "секрет" Магомеда Адиева в сборной Казахстана "Он мусульманин и нас понимает". Раскрыт "секрет" Магомеда Адиева в сборной Казахстана
15 сентября, 12:47
Казахстан(футбол)
Нуралы Алип высказался о своей роли в лидерстве "Зенита" Нуралы Алип высказался о своей роли в лидерстве "Зенита"
15 сентября, 11:36
Казахстан(футбол)
Казахстан "сорвал" матч с Россией. Подробности Казахстан "сорвал" матч с Россией. Подробности
15 сентября, 11:17
Казахстан(футбол)
Уже чемпионы? С кем сыграет "Актобе" в шести последних турах КПЛ Уже чемпионы? С кем сыграет "Актобе" в шести последних турах КПЛ
15 сентября, 08:20
Казахстан(футбол)
Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Ордабасы" и еще четырех игр КПЛ-2022 Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Ордабасы" и еще четырех игр КПЛ-2022
14 сентября, 22:05
Казахстан(футбол)
"Рад вернуться домой". Бабаян - о поражении "Тоболу", возвращении Куата и предложении из Европы "Рад вернуться домой". Бабаян - о поражении "Тоболу", возвращении Куата и предложении из Европы
14 сентября, 21:13
Казахстан(футбол)
"Мы заслуженно выиграли". Тренер "Тобола" рассказал о победе над "Астаной" "Мы заслуженно выиграли". Тренер "Тобола" рассказал о победе над "Астаной"
14 сентября, 17:51
Казахстан(футбол)
Сильнее Аймбетова? Шушеначев тащит "Кайрат" и может стать основным в сборной Казахстана Сильнее Аймбетова? Шушеначев тащит "Кайрат" и может стать основным в сборной Казахстана
14 сентября, 15:28
Казахстан(футбол)
Проблемы Благоевича и опыт Бабаяна. "Астана" вытеснит "Актобе" и возьмет чемпионство? Проблемы Благоевича и опыт Бабаяна. "Астана" вытеснит "Актобе" и возьмет чемпионство?
14 сентября, 11:30
Казахстан(футбол)
"Астана" с Бабаяном против "Тобола". Что нужно знать о главном матче 20-го тура КПЛ "Астана" с Бабаяном против "Тобола". Что нужно знать о главном матче 20-го тура КПЛ
13 сентября, 23:29
Казахстан(футбол)
Замена игроку сборной Германии, "проблема" с паспортом. Мог ли Зайнутдинов перейти в "Аталанту"? Замена игроку сборной Германии, "проблема" с паспортом. Мог ли Зайнутдинов перейти в "Аталанту"?
13 сентября, 13:13
Казахстан(футбол)
Шацкий - номер один, но кто на смену? Тренер сборной Казахстана - о выборе вратарей Шацкий - номер один, но кто на смену? Тренер сборной Казахстана - о выборе вратарей
12 сентября, 23:56
Казахстан(футбол)
В России выбрали Зайнутдинова после крупной победы ЦСКА в РПЛ В России выбрали Зайнутдинова после крупной победы ЦСКА в РПЛ
12 сентября, 20:47
Казахстан(футбол)
Лучший латераль страны? Вороговский зажигает в Бельгии и становится лидером сборной Казахстана Лучший латераль страны? Вороговский зажигает в Бельгии и становится лидером сборной Казахстана
12 сентября, 19:27
Казахстан(футбол)
В "Астане" подтвердили отставку Благоевича и назвали имя нового тренера В "Астане" подтвердили отставку Благоевича и назвали имя нового тренера
12 сентября, 18:51
Казахстан(футбол)
ФК "Астана" выбрал нового главного тренера ФК "Астана" выбрал нового главного тренера
12 сентября, 17:53
Казахстан(футбол)
Шацкий или Устименко? Стал известен основной вратарь сборной Казахстана на матчи Лиги наций Шацкий или Устименко? Стал известен основной вратарь сборной Казахстана на матчи Лиги наций
11 сентября, 23:07
Казахстан(футбол)
"Зенит" Алипа забил восемь голов и установил личный рекорд в РПЛ "Зенит" Алипа забил восемь голов и установил личный рекорд в РПЛ
11 сентября, 14:02
Казахстан(футбол)
"У него произошло горе". Тренер "Аксу" рассказал о победе над "Таразом" "У него произошло горе". Тренер "Аксу" рассказал о победе над "Таразом"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus