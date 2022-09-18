Игрок сборной Казахстана принял участие в драматичном матче чемпионата Турции

Казахстанский полузащитник Александр Меркель вернулся в основной состав турецкого "Газиантепа" после продолжительного отсутствия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче седьмого тура чемпионата Турции команда Меркеля противостояла на выезде действующему чемпиону страны "Трабзонспору". "Газиантеп" уступил со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 98-й минуте. Меркель появился на поле в конце встречи, на 88-й минуте он заменил Александру Максима.

Для Меркеля это был лишь второй матч в нынешнем сезоне, ранее он пропустил пять игр кряду. Для уроженца Алматы нынешний сезон может стать последним в "Газиантепе" поскольку его контракт завершается в июне 2023 года и футболистом основной обоймы он уже не является.

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